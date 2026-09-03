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Arina Sabalenka s-a calificat în turul al treilea la US Open, după o victorie incredibilă

Arina Sabalenka s-a calificat în turul al treilea la US Open după ce a învins-o categoric pe Polina Iatcenko, în doar 53 de minute.
Arina Sabalenka s-a calificat în turul al treilea la US Open, după o victorie incredibilă
Aryna Sabalenka. Sursa foto: Hepta
Maria Nițu
03 sept. 2026, 09:12, Sport
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Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat miercuri în turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului, după ce a învins-o în două seturi, 6-1, 6-1, pe rusoaica Polina Iatcenko, locul 160 WTA.

Meciul de la Flushing Meadows a durat doar 53 de minute.

Arina Sabalenka, în vârstă de 29 de ani, urmărește să obțină cel de-al treilea său titlu la turneul de la New York, după cele câștigate în 2024 și 2025.

Belarusa speră și să își păstreze poziția de lider al clasamentului WTA după această competiție. Ea ocupă primul loc de 98 de săptămâni consecutive, dar riscă să fie detronată de kazaha Elena Rîbakina, numărul 2 mondial.

În turul următor, Sabalenka o va întâlni pe Kamilla Rahimova din Uzbekistan, care a trecut la rândul ei de jucătoarea de origine spaniolă, Oksana Selehmeteva, cu 6-3, 6-0.

Tot miercuri, americanca Jessica Pegula, favorita numărul trei, s-a impus cu 6-3, 6-1 în fața jucătoarei din Statele Unite, Sofia Kenin.

Pegula, în vârstă de 32 de ani, finalista ediției din 2024 a US Open, poate ajunge pentru prima dată pe primul loc în clasamentul mondial dacă va câștiga turneul de la Flushing Meadows, iar Elena Rîbakina nu va ajunge în semifinale.

În turul al treilea, americanca o va întâlni pe canadianca Leylah Fernandez, care a disputat la rândul ei o finală la US Open, în 2021. Atunci, Fernandez a fost învinsă de britanica Emma Răducanu.

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