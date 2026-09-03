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Primăria București anunță revenirea fotbalului pe Arena Națională. Gazonul este înlocuit

Fotbalul revine pe Arena Națională începând din 14 septembrie, după o pauză de aproape cinci luni, perioadă în care stadionul a găzduit mai multe concerte și evenimente, iar suprafața de joc este acum înlocuită, a anunțat joi Primăria Municipiului București.
Primăria București anunță revenirea fotbalului pe Arena Națională. Gazonul este înlocuit
Petre Apostol
03 sept. 2026, 21:23, Sport
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„Echipele au început azi să pună rulourile și vor termina în câteva zile. Din 14 septembrie, fotbalul revine pe Arenă. Săptămânal va fi câte un meci”, transmite Primăria Municipiului București.

Municipalitatea precizează că este înlocuită o suprafață de aproximativ 8.500 de metri pătrați de gazon hibrid, format din iarbă naturală și elemente sintetice. Alți 200 de metri pătrați de gazon sunt păstrați ca rezervă, într-o pepinieră, pentru eventuale reparații.

Primul meci programat pe Arena Națională după perioada în care stadionul a fost indisponibil pentru fotbal este FCSB – Petrolul, din etapa a 9-a a Superligii, partidă programată luni, 14 septembrie, de la ora 21:00.

Arena Națională nu a mai găzduit un meci de fotbal din 26 aprilie, când Dinamo a învins Rapid cu 3-1. Stadionul a fost apoi utilizat pentru o serie de evenimente, printre care concerte și festivaluri. Situația a generat în ultimele luni discuții privind modul de administrare a arenei și echilibrul dintre evenimentele sportive și cele extrasportive.

Potrivit Primăriei Capitalei, gazonul este schimbat anual după perioada de evenimente.

„Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiște anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei, bani plătiți de organizatorii evenimentelor de peste vară. Pentru concerte, evenimente de tip festival, stadionul a fost închiriat cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 euro, în funcție de dimensiune, pentru meciuri de fotbal din campionatul intern cu 25.000 euro”, a mai precizat Primăria București.

Municipalitatea susține că Arena Națională trebuie să găzduiască în continuare și concerte sau festivaluri, întrucât întreținerea stadionului costă anual 30 de milioane de lei din bugetul local.

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