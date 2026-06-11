Controverse provocate de gazonul artificial deoarece conține agenți cancerigeni. Pe stadioanele Cupei Mondiale a fost înlocuit

Gazonul artificial conține 400 de substanțe chimice legate de cancer și perturbarea hormonilor, potrivit unui studiu realizat în California și citat de Live Science.

Cercetarea a ținut 10 ani, dar nu a identificat riscuri serioase pentru jucători. Totuși, oamenii aflai în conducerea fotbalului nu au fost convinși de argumentele cercetătorilor. În plus gazonul artificial îi poate răni pe jucători în special în perioadele caniculare.

Fără gazon artificial la Cupa Mondială

De aceea, organizatorii Cupei Mondiale de Fotbal au decis să înlocuiască gazonul sintetic de pe toate arenele competiției. FIFA, organizația care supraveghează Cupa Mondială, a interzis utilizarea gazonului sintetic, în principal din cauza riscului crescut de accidentare a jucătorilor.

Partida SUA-Paraguay de la Cupa Mondială se va disputa pe stadionul SoFi din Los Angeles, pe 12 iunie. Echipele vor juca pe o suprafață de iarbă naturală care, cu o lună mai devreme, a fost așezată peste un teren de gazon artificial.