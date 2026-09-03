Campion mondial cu Spania, Marcos Llorente își încheie activitatea la echipa națională la 31 de ani

„După mult timp în care m-am gândit la acest lucru, am decis să închei etapa mea la națională”, a scris Llorente într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie în care sărută trofeul Cupei Mondiale.

Internaționalul spaniol a precizat că decizia sa este una personală, atent analizată și că fusese luată indiferent de participarea sa la turneul final sau de rezultatul obținut de Spania.

„Sunt conștient că sunt încă tânăr și că, poate, dacă aș continua să fac lucrurile bine, aș mai avea ani în care să joc cu acest tricou. Știu că mulți dintre voi nu veți înțelege și, sincer, probabil nici eu nu aș fi înțeles dacă aș fi privit lucrurile din exterior. Dar este o decizie personală, foarte chibzuită și, mai ales, una care vine din inimă”, a transmis Llorente.

„Indiferent dacă aș fi mers la Mondial sau nu, sau dacă am fi câștigat sau nu, această decizie era deja luată”, a adăugat fotbalistul.

27 de selecții la reprezentativa Spaniei

La Cupa Mondială, Llorente a fost soluția de rezervă pentru fundașul dreapta Pedro Porro. El a fost titular în două dintre meciurile din faza grupelor, însă în restul turneului a mai evoluat doar șase minute, intrând pe teren în semifinala câștigată de Spania în fața Franței.

Llorente a spus că va păstra în mod special amintirea zilelor petrecute alături de echipa națională.

„Rămân cu tot ceea ce am trăit, dar, mai ales, cu aceste ultime 52 de zile. Cu un grup minunat care a luptat până la final pentru a lăsa Spania în frunte. Și așa a făcut”, a afirmat el.

Llorente încheie astfel o carieră internațională de șase ani, în care a adunat 27 de selecții pentru Spania.

În vârstă de 31 de ani, Llorente și-a început cariera la Real Madrid, iar în 2019 s-a transferat la rivala din capitala Spaniei, Atletico Madrid. Printre trofeele cucerite la nivel de club se numără două trofee UEFA Champions League și un titlu de campion al Spaniei.

„A fost o onoare să-mi reprezint țara și să fac parte din această poveste. Mulțumesc pentru tot”, a încheiat Llorente.