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Dinamo București, campioana en-titre, învinge pe CSM Constanța la limită, la startul Ligii Zimbrilor la handbal masculin

CS Dinamo București a debutat cu o victorie cu emoții în noul sezon al Ligii Zimbrilor la handbal masculin, după ce a învins-o la limită pe CSM Constanța, joi seara, în deplasare, în primul meci al etapei inaugurale a noii ediții din campionat.
Dinamo București, campioana en-titre, învinge pe CSM Constanța la limită, la startul Ligii Zimbrilor la handbal masculin
sursă foto: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 sept. 2026, 20:03, Sport
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Dinamo a controlat prima parte a jocului și a intrat la pauză cu un avantaj de cinci goluri, 14-9. Campioana a avut un start excelent și s-a desprins rapid la 4-0 după primele șase minute. Apoi, a gestionat avantajul creat până la pauză.

Gazdele au avut însă o revenire spectaculoasă în partea secundă. CSM Constanța a înscris primele patru goluri ale părții secunde și s-a apropiat la un singur gol.

Dinamo a reușit să oprească seria constănțenilor și să se mențină la conducere. Dar, CSM Constanța a continuat să lupte pentru egalare.

Finalul a fost dramatic. Anderson Da Silva Molino a egalat la 22-22 în minutul 58, după cinci minute fără gol de ambele părți.

În ultimul minut, Mads Lenbroch, de la Dinamo, a ratat o aruncare de la șapte metri, însă tot el a înscris apoi, aducând victoria campioanei en-titre.

Pentru Dinamo, Branko Vujovic, Victor Iturriza Alvarez, Andrei Buzle și Mads Lenbroch au marcat cele mai multe goluri, câte patru reușite fiecare.

Cel mai bun marcator al formației constănțene a fost Ștefan Cumpănici, cu șase goluri, urmat de Anderson Da Silva Molino, cu cinci, și Călin Căbuț, cu patru.

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