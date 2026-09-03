Universitatea Craiova, deținătoarea trofeului, începe noua ediție din Cupa României cu o victorie la limită

FC Bacău nu pierduse niciun meci disputat pe teren propriu în startul acestui sezon din liga secundă, având două victorii și o remiză înaintea confruntării cu campioana României. Universitatea Craiova a început mai bine partida. Gazdele au echilibrat apoi jocul și au încercat să pună probleme pe contraatac, Patrick Petre având o primă tentativă în minutul 11, însă portarul Laurențiu Popescu Sava a reținut fără emoții.

În minutul 12, Baptiste Roux, fundașul central francez prezentat de Universitatea Craiova cu mai puțin de 24 de ore înaintea meciului, a primit primul său cartonaș galben, după o ținere la mijlocul terenului.

Campioana a deschis scorul în minutul 25. Nsimba a primit mingea în careu și a șutat puternic, fără șanse pentru portarul Maxim Gumenco.

FC Bacău a încercat să răspundă. Gabriel Cîrstean a trimis un șut periculos de la distanță în minutul 30, însă balonul a trecut pe lângă poarta Craiovei.

Oltenii și-au dublat avantajul chiar înainte de pauză, în minutul 45. Marcator a fost chiar debutantul Baptiste Roux. Luca Băsceanu a executat o lovitură liberă și a trimis mingea în bara transversală. Roux a urmărit faza și a înscris din apropiere, marcând la primul său meci în tricoul Universității Craiova.

Astfel, campioana a intrat la cabine cu 2-0.

Eliminare după gol

Antrenorul Filipe Coelho a efectuat două schimbări la pauză, introducându-i pe Ronaldo Webster și Lameira în locul lui Tavares și Băluță.

FC Bacău a revenit în joc în minutul 51. Robert Ciobanu a înscris spectaculos, șutul său fiind deviat de bara porții înainte ca mingea să ajungă în plasă. Gazdele au prins curaj și au început să preseze tot mai mult poarta lui Sava.

Craiova a avut dificultăți în a-și mai impune jocul după pauză, iar în minutul 62 Coelho a făcut o nouă dublă schimbare, Nsimba și Băsceanu fiind înlocuiți de Elisor și Baiaram.

Presiunea băcăuanilor a continuat, iar situația Craiovei s-a complicat și mai mult în minutul 78. Roux a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat după ce a oprit prin fault un contraatac promițător al formației gazdă.

În inferioritate numerică, Universitatea Craiova a trebuit să reziste în ultimele minute. În minutul 87, FC Bacău a pus din nou presiune, după o intervenție nesigură a lui Webster, însă formația olteană a reușit să păstreze avantajul și să obțină victoria.

Universitatea Craiova începe astfel cu trei puncte parcursul în Grupa D a Cupei României. În aceeași grupă, Dinamo a învins Sporting Liești cu 4-1, iar FC Voluntari a trecut de Chindia Târgoviște cu 1-0.

Primele două clasate din grupă se vor califica în sferturile de finală ale Cupei României.