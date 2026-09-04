Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea joacă astăzi în turul al treilea la US Open. Românca o întâlnește pe Jasmine Paolini. Ora meciului

Sorana Cîrstea joacă astăzi în turul al treilea la US Open. Românca o întâlnește pe Jasmine Paolini. Ora meciului

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la US Open, unde o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini. Meciul are loc astăzi, de la ora 18:00.
Sorana Cîrstea joacă astăzi în turul al treilea la US Open. Românca o întâlnește pe Jasmine Paolini. Ora meciului
Maria Nițu
04 sept. 2026, 08:12, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorana Cîrstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, o întâlnește astăzi pe italianca Jasmine Paolini, locul 21 WTA și favorită 19, în turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Meciul dintre cele două sportive va fi primul al zilei pe Stadium 17 și este programat de la ora 18:00. Partida va fi transmisă în direct de Eurosport și HBO Max.

Cîrstea și Paolini s-au mai întâlnit de trei ori, în 2021, în sferturile de finală de la Portoroz, în 2023, în primul tur la Roland Garros, și în 2024, în semifinalele de la Dubai. Italianca s-a impus de fiecare dată.

Prin calificarea în turul al treilea, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 290.000 de dolari.

Recomandarea video

Șapte variante de trasee pentru Autostrada București - Giurgiu care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Ruse - Veliko Tărnovo
G4Media
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului
Gandul
Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
Cancan
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport
România a ținut-o într-o petrecere toată vara: zeci de milioane de lei pe paranghelii organizate de primării
Libertatea
Ciorbă de pizza. Care este rețeta și cum se gătește cea mai ciudată ciorbă din gastronomia internațională
CSID
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia