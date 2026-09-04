Sorana Cîrstea joacă astăzi în turul al treilea la US Open. Românca o întâlnește pe Jasmine Paolini. Ora meciului

Sorana Cîrstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, o întâlnește astăzi pe italianca Jasmine Paolini, locul 21 WTA și favorită 19, în turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Meciul dintre cele două sportive va fi primul al zilei pe Stadium 17 și este programat de la ora 18:00. Partida va fi transmisă în direct de Eurosport și HBO Max.

Cîrstea și Paolini s-au mai întâlnit de trei ori, în 2021, în sferturile de finală de la Portoroz, în 2023, în primul tur la Roland Garros, și în 2024, în semifinalele de la Dubai. Italianca s-a impus de fiecare dată.

Prin calificarea în turul al treilea, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 290.000 de dolari.