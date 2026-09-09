Fiul fostului campion de Formula 1 Kimi Räikkönen, cooptat în programul de juniori al Red Bull

În vârstă de 11 ani, Robin Räikkönen s-a remarcat în competițiile de karting, iar Red Bull îl consideră unul dintre cei mai promițători tineri piloți din generația sa. Finlandezul va beneficia de sprijinul programului de juniori al grupului austriac pe parcursul dezvoltării sale în motorsport.

„Suntem cu toții încântați și entuziasmați că Robin a fost ales pentru a-și continua parcursul în motorsport ca membru al Red Bull Junior Team”, a declarat Kimi Räikkönen, campion mondial de Formula 1 în 2007, potrivit unui comunicat al Red Bull.

Kimi Räikkönen a concurat pentru echipe precum Sauber, McLaren, Ferrari și Lotus. A câștigat titlul mondial în 2007 cu Ferrari, fiind ultimul pilot al Scuderiei care și-a adjudecat trofeul în Formula 1.

Fostul campion mondial consideră că programul Red Bull îi poate oferi fiului său toate condițiile necesare pentru a se dezvolta ca pilot.

„Ei oferă un program convingător și cuprinzător pentru a dezvolta și susține progresul lui Robin în următorii ani și îi vor oferi toată experiența necesară pentru a-și dezvolta talentul natural, care a fost demonstrat din plin în toate experiențele sale de până acum din karting”, a explicat Räikkönen.

Kimi Räikkönen a amintit și de rezultatele obținute de programul de juniori al Red Bull, din care au făcut parte mai mulți piloți ajunși ulterior în Formula 1, printre care campionii mondiali Sebastian Vettel și Max Verstappen.

Directorul Red Bull evidențiază calitățile lui Robin în karting

La rândul său, Laurent Mekies, directorul Red Bull, a evidențiat calitățile demonstrate de Robin în karting, dar a subliniat că dezvoltarea sa va fi una progresivă.

„Robin a demonstrat deja o abilitate excepțională în karting. Viteza, inteligența în cursă și talentul natural l-au transformat într-unul dintre cei mai promițători tineri piloți din grupa sa de vârstă. În același timp, el impresionează prin maturitate, o abordare calmă și o concentrare clară asupra pilotajului”, a declarat Mekies.

În cazul unui pilot de numai 11 ani, Red Bull spune că obiectivul nu este grăbirea ascensiunii sale, ci construirea etapă cu etapă a unei cariere în motorsport.

„Obiectivul nostru este să-l dezvoltăm pas cu pas, fără să punem presiune inutilă pe umerii săi. Drumul în motorsport este unul lung și îi vom oferi timpul, sprijinul și resursele de care are nevoie pentru a-și maximiza potențialul. Credem cu tărie că talentul poate înflori atunci când este susținut de oamenii potriviți, de cultura potrivită și de mediul potrivit”, a afirmat Mekies.

Kimi Räikkönen, în vârstă de 46 de ani, a disputat 349 de Mari Premii și s-a retras din Formula 1 la finalul sezonului 2021.