Mijlocașul croat Karlo Muhar, prezentat oficial de FCSB după despărțirea de CFR Cluj

„Karlo Muhar este noul nostru jucător. Mijlocașul croat în vârstă de 30 de ani, care se pregătește deja alături de noii săi colegi, va purta tricoul cu numărul 73. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB pe rețelele de socializare.

Muhar se pregătea cu noua sa echipă, însă oficializarea transferului a fost amânată din cauza situației juridice rezultate în urma despărțirii de CFR Cluj. Muhar a denunțat unilateral contractul cu CFR Cluj în luna august, invocând restanțe financiare, iar ulterior transferul său la FCSB a fost blocat temporar de situația contractuală cu formația ardeleană.

Croatul ajunge astfel la FCSB după o perioadă importantă petrecută la CFR Cluj, pentru care a evoluat în mai multe sezoane. În total, Muhar a bifat 136 de apariții pentru formația ardeleană, reușind 22 de goluri și 12 pase decisive.

În cariera sa, Muhar a mai evoluat la Dinamo Zagreb, Inter Zaprešić, Lech Poznan, CSKA Sofia și Al-Orobah, înainte de revenirea în fotbalul românesc.

Transferul la FCSB fusese anunțat în ultimele zile de Gigi Becali, însă prezentarea oficială a fost întârziată tocmai de litigiul dintre fotbalist și CFR Cluj.