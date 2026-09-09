Cristian Ignat, noul fundaș al CFR Cluj. Al zecelea jucător semnat după ridicarea interdicției FIFA

Cristian Ignat a ajuns la Rapid în 2019 și a fost împrumutat ulterior la Unirea Constanța, CS Mioveni și Petrolul Ploiești. În stagiunea precedentă, fundașul a evoluat pentru formația prahoveană. Născut la Chișinău și măsurând 1,94 m, Ignat a reprezentat România la selecționatele de juniori, inclusiv la nivelul Under-21.

Rapid a anunțat luni, 7 septembrie, rezilierea de comun acord a contractului cu Ignat, după aproape șapte ani petrecuți în Giulești. Fundașul mai avea contract cu gruparea bucureșteană până în vara anului 2028, însă cele două părți au convenit încheierea colaborării.

Transferul la CFR vine într-un moment de intensă activitate pe piața transferurilor pentru formația din Gruia.

După ridicarea interdicției la transferuri de către FIFA, luni, CFR a legitimat nouă jucători. Astfel, clubului clujean i s-au alăturat portarul Arpad Tordai, fundașii Iva Ghelașvili și Leo Saca, mijlocașii Adi Nalić și Ervin Omić și atacanții Sergiu Buș, Billel Omrani, Cristian Perea și Jelani Dumas. Ignat completează seria de achiziții.

În campionat, CFR Cluj ocupă locul 9, după șapte meciuri, cu 10 puncte acumulate și 10 goluri încasate.