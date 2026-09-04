Prima pagină » Sport » Etapa a opta din Superliga de fotbal începe cu o remiză albă între CFR Cluj și Farul Constanța

Etapa a opta din Superliga de fotbal începe cu o remiză albă între CFR Cluj și Farul Constanța

CFR Cluj și Farul Constanța au încheiat la egalitate vineri seara, în Gruia, în partida care deschide etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Partida s-a încheiat fără gol, fiind al șaptelea meci în ultimele cinci etape care se termină cu o remiză albă.
Etapa a opta din Superliga de fotbal începe cu o remiză albă între CFR Cluj și Farul Constanța
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 sept. 2026, 22:33, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Farul a avut prima mare ocazie în minutul 3, când Ganea a trimis mingea în bară din interiorul careului. Oaspeții au mai ratat o șansă importantă în minutul 24, din poziție de singur cu portarul echipei CFR Cluj.

În minutul 56, Farul a solicitat lovitură de la 11 metri după un duel între Ganea și Braun în careul gazdelor. Arbitrul Radu Petrescu a lăsat jocul să continue, iar VAR nu a intervenit.

CFR Cluj a avut, la rândul său, ocazii în partea secundă. Biliboc a șutat din careu în minutul 66, dar portarul Rafael Munteanu a intervenit foarte bine.

În minutul 76, Farul a fost din nou aproape de deschiderea scorului. Njike a reluat cu capul, dar Vâlceanu a respins, iar Gustavo Marins a trimis mult peste poartă dintr-o poziție favorabilă.

În prelungirile partidei, Alibec a avut o șansă de a decide partida pentru constănțeni, însă apărarea gazdelor a intervenit înainte ca acesta să ajungă să șuteze la poartă.

Astfel, CFR Cluj bifează prima sa remiză din campionat, după două succese la rând. Ocupă, în momentul de față, locul 8, cu 10 puncte din șapte meciuri, la egalitate cu alte patru formații.

Farul a înregistrat al patrulea rezultat consecutiv de egalitate și al cincilea din opt partide. Ocupă locul al cincilea, de play-off, cu 11 puncte.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Ion Cristoiu: Cel mai prost cancelar din Istoria Germaniei a pus la cale cea mai proastă diversiune din Istoria Lumii
Gandul
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Cancan
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Gazele naturale se scumpesc din luna septembrie! Cât vor plăti consumatorii și când vin primele facturi
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia