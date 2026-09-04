Cupa României la hochei. Corona, deținătoarea trofeului, marchează 25 de goluri la debutul noii ediții. Rezultatele primei etape din grupe

Corona Brașov a dominat clar partida disputată la Patinoarul Olimpic din Brașov, impunându-se cu scorul de 25-1, pe reprize cu 5-0, 12-0 și 8-1. Gazdele au avut 88 de șuturi pe poartă, față de doar 12 ale formației Sportul Studențesc.

Corona a înscris de două ori în superioritate numerică.

În celălalt meci din Grupa A, ACSHC Fenestela 68 a dispus de CSM Galați cu 9-0 (1-0; 2-0; 6-0).

Steaua, victorie în fața formației din Miercurea Ciuc

În Grupa B, CSA Steaua București, finalista ediției trecute a competiției, a învins-o pe SC Miercurea Ciuc, cu 5-2, într-o partidă disputată la Patinoarul Remete din Gheorgheni.

Steaua a avut un avantaj de două goluri după prima treime, scor 3-1, iar cea de-a doua perioadă s-a încheiat fără goluri. Bucureștenii au dus scorul la 4-1 în treimea a treia, însă Miercurea Ciuc a redus diferența. Steaua a închis, însă, meciul cu un gol în ultimele două minute.

Deși SC Miercurea Ciuc a avut mai multe șuturi pe poartă, 38 față de 24, Steaua a fost mai eficientă și a obținut victoria. Formația bucureșteană a avut și un gol înscris în superioritate numerică.

Tot în Grupa B, ACSH Gheorgheni a învins-o pe ACS Sapientia U23, cu 5-2.

Gazdele au început foarte bine și au condus cu 4-1 după prima treime. Sapientia a câștigat perioada secundă cu 1-0, însă Gheorgheni a înscris din nou în treimea a treia și a stabilit scorul final.

ACSH Gheorgheni a dominat și la capitolul șuturilor pe poartă, cu 37-12.

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a doua, după următorul program:

Grupa A

ora 15.00: CSHC Fenestela 68 – Sportul Studențesc

ora 19.00: CSM Galați – CSM Corona Brașov

Grupa B

ora 15.00: ACS Sapientia U23 – CSA Steaua București

ora 19.00: ACSH Gheorgheni – Sport Club Miercurea Ciuc