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Cupa României la hochei. Corona, deținătoarea trofeului, marchează 25 de goluri la debutul noii ediții. Rezultatele primei etape din grupe

CSM Corona Brașov, deținătoarea trofeului, a învins categoric pe Sportul Studențesc, vineri, în prima fază a Cupei României la hochei pe gheață, marcând 25 de goluri.
Cupa României la hochei. Corona, deținătoarea trofeului, marchează 25 de goluri la debutul noii ediții. Rezultatele primei etape din grupe
sursă foto: Corona Brașov
Petre Apostol
04 sept. 2026, 21:58, Sport
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Corona Brașov a dominat clar partida disputată la Patinoarul Olimpic din Brașov, impunându-se cu scorul de 25-1, pe reprize cu 5-0, 12-0 și 8-1. Gazdele au avut 88 de șuturi pe poartă, față de doar 12 ale formației Sportul Studențesc.

Corona a înscris de două ori în superioritate numerică.

În celălalt meci din Grupa A, ACSHC Fenestela 68 a dispus de CSM Galați cu 9-0 (1-0; 2-0; 6-0).

Steaua, victorie în fața formației din Miercurea Ciuc

În Grupa B, CSA Steaua București, finalista ediției trecute a competiției, a învins-o pe SC Miercurea Ciuc, cu 5-2, într-o partidă disputată la Patinoarul Remete din Gheorgheni.

Steaua a avut un avantaj de două goluri după prima treime, scor 3-1, iar cea de-a doua perioadă s-a încheiat fără goluri. Bucureștenii au dus scorul la 4-1 în treimea a treia, însă Miercurea Ciuc a redus diferența. Steaua a închis, însă, meciul cu un gol în ultimele două minute.

Deși SC Miercurea Ciuc a avut mai multe șuturi pe poartă, 38 față de 24, Steaua a fost mai eficientă și a obținut victoria. Formația bucureșteană a avut și un gol înscris în superioritate numerică.

Tot în Grupa B, ACSH Gheorgheni a învins-o pe ACS Sapientia U23, cu 5-2.

Gazdele au început foarte bine și au condus cu 4-1 după prima treime. Sapientia a câștigat perioada secundă cu 1-0, însă Gheorgheni a înscris din nou în treimea a treia și a stabilit scorul final.

ACSH Gheorgheni a dominat și la capitolul șuturilor pe poartă, cu 37-12.

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a doua, după următorul program:

Grupa A

ora 15.00: CSHC Fenestela 68 – Sportul Studențesc

ora 19.00: CSM Galați – CSM Corona Brașov

Grupa B

ora 15.00: ACS Sapientia U23 – CSA Steaua București

ora 19.00: ACSH Gheorgheni – Sport Club Miercurea Ciuc

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