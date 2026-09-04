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Paris Saint-Germain, campioana Europei, anunță prelungirea contractului cu antrenorul Luis Enrique

Paris Saint-Germain a anunțat, vineri, prelungirea contractelor antrenorului Luis Enrique și ale jucătorilor Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho și Fabián Ruiz, cu puțin timp înaintea meciului de pe teren propriu cu AS Monaco, din Ligue 1.
Paris Saint-Germain, campioana Europei, anunță prelungirea contractului cu antrenorul Luis Enrique
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
04 sept. 2026, 22:11, Sport
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Clubul parizian a făcut anunțul pe canalele sale de socializare, surprinzând prin momentul ales pentru comunicarea prelungirilor. Luis Enrique și-a extins contractul cu PSG până în iunie 2030.

Tehnicianul spaniol, în vârstă de 56 de ani, conduce echipa pariziană din 2023 și a devenit una dintre principalele figuri ale proiectului sportiv al clubului. Sub conducerea sa, PSG a obținut cele mai importante performanțe din istoria sa recentă, inclusiv câștigarea Ligii Campionilor în precedentele două ediții.

Prelungirea contractului lui Luis Enrique vine după un început de sezon mai puțin convingător pentru campioana Franței. PSG a pierdut Supercupa și a înregistrat două rezultate de egalitate în primele două etape din Ligue 1.

Clubul a transmis astfel un mesaj de continuitate și de încredere în antrenor și în nucleul lotului, prin prelungirea simultană a contractelor a cinci jucători.

Lucas Beraldo și Willian Pacho, fundași centrali, João Neves, mijlocaș portughez, Senny Mayulu, produs al academiei pariziene, și internaționalul spaniol Fabián Ruiz sunt considerați jucători importanți în proiectul pe termen lung al formației.

Prin aceste prelungiri, PSG își securizează o parte importantă a lotului și confirmă intenția de a continua proiectul început sub comanda lui Luis Enrique.

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