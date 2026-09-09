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Federația spaniolă de fotbal susține tratamentele de fertilitate pentru echipa națională feminină

Jucătoarele de elită din echipa națională feminină a Spaniei, precum și membrele din staff și arbitrii, vor avea acces la tratamente de fertilitate pentru a reduce presiunea și a planifica mai bine dacă sau când vor deveni mame. Anunțul a fost făcut de Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF).
Federația spaniolă de fotbal susține tratamentele de fertilitate pentru echipa națională feminină
Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
09 sept. 2026, 16:58, Sport
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Jucătoarele echipei naționale feminine a Spaniei, inclusiv cele de futsal, precum și arbitrii și arbitrii asistenți din prima divizie și angajații federației, vor avea acces la tratamente care includ congelarea ovulelor, fertilizarea in vitro, donarea de ovule și testarea genetică.

Decizia vine în contextul în care Europa se confruntă cu scăderea ratelor de fertilitate, menționează Euronews.

Inițiativa își propune să ofere femeilor care lucrează în cadrul RFEF o mai mare libertate de a decide când și dacă vor deveni mame. Echipa națională a Spaniei a câștigat Cupa Mondială Feminină de Fotbal FIFA în 2023.

„Dacă Spania și echipele sale naționale sunt cele mai bune din lume pe teren, trebuie să fie cele mai bune și în chestiuni precum echilibrul dintre viața profesională și cea personală”, a declarat președintele RFEF, Rafael Louzán.

Acordul este valabil până în primăvara anului 2029. Acesta va oferi acces la resurse pentru sănătatea reproductivă, fizică și mintală, potrivit lui Reyes Bellver, directoarea pentru fotbal feminin al RFEF.

Ea a declarat că scopul este „sumarea și intensificarea” eforturilor de sprijinire a sportivelor, potrivit sursei citate.

Conform graficului prezentat de Euronews, rata fertilității în perioada 2012-2023 a scăzut cu 13% în Uniunea Europeană. În Spania, a scăzut cu 16,70%.
„Accesul la tratamente precum congelarea ovulelor, fertilizarea in vitro, donarea de ovule și testarea genetică le va permite sportivilor să facă alegeri mai informate și cu „mai puțină presiune”, a declarat arbitrul Alicia Espinosa.

Inițiativa se bazează pe alte măsuri introduse de federație pentru îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, inclusiv prevederi în competițiile echipelor naționale de seniori pentru jucătorii cu copii.

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