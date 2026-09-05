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Zi de sărbătoare în Superliga. „Eternul derby”, Dinamo – FCSB, programează un nou episod

Dinamo București și FCSB se întâlnesc sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe terenul formației dinamoviste, în cel mai așteptat meci al etapei a 8-a din Superliga, într-un nou episod al „Eternului derby”.
Zi de sărbătoare în Superliga. „Eternul derby”, Dinamo – FCSB, programează un nou episod
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 sept. 2026, 08:41, Sport
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„Derby de România” are loc într-un moment în care cele două rivale traversează situații diferite în campionat. Dinamo se află pe prima poziție a clasamentului, cu șase meciuri consecutive fără înfrângere. FCSB a coborât de pe podium după două înfrângeri consecutive.

Dinamo a început campionatul cu un eșec, 0-1 pe terenul Petrolului. Dar, a răspuns cu patru victorii și două rezultate de egalitate. A încheiat etapa precedentă pe primul loc, cu avans de două puncte față de principalele urmăritoare.

FCSB a avut un start de sezon fără înfrângere în primele cinci etape, cu trei victorii și două remize, însă ulterior a pierdut consecutiv cu CFR Cluj, scor 0-1, și UTA, 1-3. Rezultatele respective au scos-o pentru prima dată din zona podiumului.

Una dintre particularitățile lui Dinamo în acest sezon este eficiența după pauză. Nouă dintre cele 14 goluri marcate de formația alb-roșie au venit în repriza secundă.

FCSB are, în schimb, cea mai bună situație a șuturilor pe poartă dintre cele două echipe: 47, față de 31 pentru Dinamo.

Cele două formații au utilizat câte 24 de fotbaliști în primele șapte etape. Dinamo se bazează pe o mai mare continuitate în formula de start, având opt jucători care au fost titulari în fiecare etapă, în timp ce FCSB are un singur fotbalist cu această performanță, R. Pădurariu.

Partida va avea și o particularitate pe banca tehnică a lui Dinamo. Nuno Campos este al cincilea antrenor străin care conduce formația din Șoseaua Ștefan cel Mare într-un „Derby de România” pe prima scenă, după Walter Zenga, Dario Bonetti, Dušan Uhrin Jr. și Zeljko Kopic.

Cea mai recentă confruntare oficială directă a avut loc la 29 mai 2026, în barajul pentru Conference League, când FCSB a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Dinamo.

Alte două meciuri programate sâmbătă

Înaintea derby-ului de la București, etapa a 8-a programează alte două partide.

De la ora 15:00, FC Botoșani primește vizita lui Sepsi OSK. Formația moldoveană nu a mai pierdut pe teren propriu în campionat din 7 martie 2026, când a fost învinsă de Petrolul cu 1-0. De atunci, Botoșani a înregistrat acasă patru victorii și patru remize.

Sepsi este neînvinsă în ultimele șase etape, perioadă în care a obținut două victorii și patru rezultate de egalitate.

Cele două formații s-au întâlnit de 22 de ori în principala competiție internă: Botoșani are șapte victorii, Sepsi opt, iar alte șapte partide s-au încheiat la egalitate. Cea mai categorică victorie din confruntările directe îi aparține lui Sepsi, 7-0 în septembrie 2022.

De la ora 17:30, UTA Arad joacă pe teren propriu cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

UTA nu a mai pierdut acasă în campionat din 1 martie 2026, când a fost învinsă de FCSB cu 4-2. De atunci, arădenii au obținut patru victorii și patru remize pe teren propriu.

În schimb, FK Csikszereda are un start dificil de sezon, cu un singur rezultat de egalitate în primele șapte etape.

Șapte dintre cele 10 goluri primite de formația antrenată de Adrian Mihalcea au fost încasate după pauză. Csikszereda este și echipa împotriva căreia adversarii au expediat cele mai multe șuturi pe poartă, 50, în timp ce formația din Miercurea Ciuc are cel mai mic număr de driblinguri reușite, 33.

UTA și FK Csikszereda s-au întâlnit de trei ori în campionat, în sezonul precedent. Fiecare echipă a câștigat câte o partidă, iar celălalt meci s-a încheiat fără goluri. Ultima confruntare directă, disputată la 8 mai 2026, s-a încheiat cu victoria UTA, scor 1-0.

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