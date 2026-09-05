Mourinho, după primul eșec de la revenirea la Real Madrid: „Nu știu de ce am pierdut. Am jucat foarte bine”

„Uneori pierzi și nu știi de ce. Uneori pierzi și nu știi cum să explici. Am fost foarte dominanți, concentrați, am controlat absolut totul, cu mult joc ofensiv și foarte multe ocazii. Dacă meciul s-ar fi terminat egal, am fi fost frustrați, pentru că meritam mai mult. Imaginați-vă cum este după o înfrângere”, a spus Mourinho la conferința de presă.

Real Madrid a dominat partida disputată la Sevilla, a trimis opt șuturi pe spațiul porții și și-a creat numeroase ocazii, însă a plecat fără niciun punct după golul înscris de Troy Parrott în minutul 81.

Tehnicianul portughez a insistat că prestația echipei a fost una foarte bună și că nu are nimic să le reproșeze jucătorilor săi.

„Sentimentul meu de pe bancă este că nu găsesc nicio justificare pentru acest rezultat. Colectiv am jucat foarte bine. Individual, nu am absolut nimic de reproșat vreunui jucător pentru atitudinea sau evoluția lui. Meritam să câștigăm, dar faptul că meriți nu îți aduce puncte”, a spus el.

Faze controversate, la final

Finalul meciului a fost marcat de două faze controversate. Carlos Espí a înscris un gol spectaculos pentru Real, anulat ulterior pentru ofsaid. În prelungiri, Kylian Mbappé a ratat un penalty apărat de Álvaro Valles. Madrilenii au reclamat că lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată, după ce fundașul lui Betis, Marc Bartra, ar fi pătruns în careu înainte de execuție.

Mourinho a refuzat însă să comenteze arbitrajul înainte de a revedea imaginile.

„Nu am văzut incidentele în detaliu și nici în vestiar. Acum nu pot comenta. Poate mâine îmi voi schimba părerea după ce revăd meciul”, a spus antrenorul.

Mourinho a criticat, în schimb, modul în care jucătorii lui Betis au știut să pună presiune pe arbitru, considerând că fotbaliștii săi sunt prea „naivi” în astfel de situații.

„Jucătorii lui Betis sunt mai inteligenți decât cei ai lui Real Madrid în acest sens. Ai mei sunt prea curați, prea naivi. La prima fază a meciului, Valverde este lovit și era un cartonaș galben clar, apoi a mai fost o fază similară, dar noi ne ridicăm imediat și continuăm jocul. Ei încearcă să influențeze arbitrul, iar cu sprijinul unui stadion extraordinar reușesc uneori să obțină astfel de lucruri”, a spus antrenorul.

Înfrângerea de la Sevilla este prima suferită de Real Madrid în primele patru etape din La Liga după sezonul 2014-2015. Îi oferă astfel Barcelonei șansa de a se desprinde la trei puncte în fruntea clasamentului, dacă va câștiga meciul cu Valencia, programat duminică.