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Serena și Venus Williams pierd în tie-break la revenirea lor la US Open

Serena și Venus Williams au avut un meci palpitant la US Open, surorile revenind în forță pentru a ajunge la un tie-break la 10 puncte. Însă, au pierdut un avantaj de 5-0 și au pierdut vineri seară cu 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7) în fața lui Hao-Ching Chan și Maya Joint.
Serena și Venus Williams pierd în tie-break la revenirea lor la US Open
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 06:39, Sport
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A fost primul meci de la US Open din 2022 încoace, la turneul de Grand Slam, pe care surorile l-au câștigat de două ori. Au revenit de la un scor de 4-1 în setul al treilea pentru a egala, dar apoi au cedat spre final.

Serena Williams s-a întors la tenis anul acesta, la 44 de ani. Venus Williams a continuat să joace în circuit la 46 de ani.

Potrivit AP, Asociația de Tenis din SUA a declarat că surorile nu vor fi disponibile pentru comentarii.

Serena a pierdut în fața lui Joint pentru a doua oară în această vară. A fost învinsă de australiancă în trei seturi la Wimbledon, la revenirea sa în meciul de simplu.

Ea și sora sa au fost nevoite să se retragă din meciul de dublu, după ce Serena s-a accidentat la genunchi.

Acest lucru le-a amânat surorilor Williams revenirea pe scena turneelor ​​de Grand Slam până la New York, unde au câștigat în 1999 și 2009 și au acum un palmares de 27-8 în cele 10 apariții.

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