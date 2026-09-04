Sorana Cîrstea o învinge pe Jasmine Paolini și se califică în optimile US Open

Românca, favorită 16 și locul 17 WTA, a revenit excelent după un început dificil și a dominat partida la capitolul statistic. Cîrstea a câștigat 64 dintre cele 108 puncte disputate, față de 44 ale adversarei sale, având un procentaj de 59,3% la punctele totale, comparativ cu 40,7% pentru Paolini.

Cîrstea a încheiat meciul cu șapte ași, în timp ce Paolini a reușit unul singur. Românca a avut însă și un procentaj mai bun la punctele câștigate pe serviciul al doilea, 50% față de 30% pentru italiancă, precum și la returul serviciului secund, unde a câștigat 70% dintre puncte, față de 50% Paolini.

Partida a început mai bine pentru Paolini, care și-a adjudecat primul game și apoi a obținut break-ul pentru 2-0. Cîrstea a reacționat imediat, a recuperat break-ul și a egalat la 2-2. Românca a continuat seria foarte bună, a reușit un nou break și s-a desprins la 4-2.

Paolini a redus diferența la 4-3, dar Cîrstea a rămas agresivă și a câștigat următoarele două game-uri, adjudecându-și primul set cu 6-3.

În setul secund, Cîrstea a început cu un game câștigat la zero, însă Paolini a revenit și a reușit break-ul pentru 3-1. Românca nu a cedat și a câștigat patru game-uri consecutive.

Cîrstea a servit pentru meci și a închis partida cu 6-3.

Superioară și la retur

Statisticile la retur au evidențiat diferența dintre cele două jucătoare. Cîrstea a câștigat 23 din cele 48 de puncte jucate la returul primului serviciu al lui Paolini, în timp ce italianca a obținut doar șapte din cele 28 de puncte la returul primului serviciu al româncei. Cîrstea a salvat, de asemenea, nouă dintre cele 14 mingi de break oferite adversarei.

Pentru Sorana Cîrstea este doar a doua calificare în optimile de finală la US Open. Românca a avut cel mai bun parcurs al carierei sale la New York în 2023, când a ajuns până în sferturile de finală.

În optimi, Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea dintre Jessica Pegula, locul 3 mondial, și Leylah Fernandez.