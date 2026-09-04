Denis Drăguș, primele declarații ca jucător al FCSB: Sunt la o echipă pe care toată lumea o iubește

„Mă simt emoționat pentru faptul că o să joc acasă și mă bucur că m-am întors în România”, a declarat atacantul Denis Drăguș, într-un interviu pentru FCSB.

Denis Drăguș, în vârstă de 27 de ani, și-a început cariera la Academia Gheorghe Hagi și a debutat la seniori pentru Viitorul Constanța, înainte de a pleca în străinătate, la Standard Liege, în 2019. A mai evoluat sub formă de împrumut la Crotone și Genoa, iar ulterior a ajuns la Gaziantep, înainte de transferul la Trabzonspor, în 2024. Internaționalul român s-a despărțit joi de Trabzonspor, prin rezilierea de comun acord a contractului, pentru a reveni în România și a semna cu FCSB.

Întrebat ce l-a convins să aleagă FCSB, Drăguș a indicat în primul rând încrederea pe care a simțit-o din partea oamenilor din club.

„Încrederea pe care am simțit-o din partea tuturor și, când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple să fiu înapoi acasă, mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei. Nu cred că mai era ceva de adăugat”, a spus fotbalistul.

„Acum sunt acasă”

Drăguș, care a petrecut ultimii șapte ani în afara României, a subliniat importanța revenirii acasă.

„În ultimii șapte ani am fost în afara țării. Chiar dacă am fost la Constanța înainte să plec din România, eram în alt oraș, nu eram la mine acasă. Acum sunt acasă, sunt la o echipă pe care toată lumea o iubește, toată lumea o simpatizează. Chiar și eu, când eram mic, urmăream cu foarte mare admirație meciurile Stelei și mă bucur că fac parte din această echipă”, a afirmat Drăguș.

Drăguș s-a descris drept un atacant versatil, mobil și rapid, indicând „ambiția” drept principala sa calitate.

Întrebat despre idolul său din copilărie și atacantul său preferat din toate timpurile, l-a indicat pe Cristiano Ronaldo.

„O să dau totul pe teren, asta e cel mai important. E important să lași tot acolo. Asta vreau să știe (n.r. – suporterii), că indiferent de ce ar fi, nu m-am menajat niciodată”, a încheiat Drăguș.

Internaționalul român poate debuta la FCSB chiar în marele derby contra Dinamo București. Cele două echipe sunt programate să joace pe terenul lui Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, în cadrul etapei a 8-a din Superliga.