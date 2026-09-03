Denis Drăguș revine în România și semnează cu FCSB. Gigi Becali a anunțat transferul și clauza atacantului

Transferul atacantului a fost confirmat de Gigi Becali, care a dezvăluit și una dintre condițiile importante introduse în contractul fotbalistului, potrivit Prosport.

Gigi Becali: „Am semnat”

Patronul FCSB a confirmat transferul lui Denis Drăguș în cadrul emisiunii Fanatik Superliga. Potrivit lui Becali, documentele au fost deja semnate, iar atacantul urmează să ajungă la București pentru prezentarea oficială. „Toate cele 3 transferuri sunt închise. Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace”, a declarat Gigi Becali.

Drăguș se alătură astfel lui Meriton Korenica și Karlo Muhar, celelalte două transferuri anunțate de FCSB în această perioadă. Becali a transmis că prezentarea celor trei jucători ar urma să aibă loc în zilele următoare, Drăguș fiind așteptat să ajungă înaintea celorlalți.

Clauză de reziliere de 4 milioane de euro

Una dintre cele mai importante informații oferite de Gigi Becali este clauza de reziliere prevăzută în contractul lui Denis Drăguș. Atacantul va avea o clauză de 4 milioane de euro, sumă pe care patronul FCSB o consideră relevantă pentru strategia sa privind fotbalistul. „Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”, a explicat Becali. În cazul lui Korenica și Muhar, clauza de reziliere anunțată de patronul FCSB este de 1,5 milioane de euro pentru fiecare.

După aproape șapte ani, Drăguș revine în fotbalul românesc

Denis Drăguș, în vârstă de 27 de ani, revine în România după aproape șapte ani. Atacantul a plecat în străinătate în 2019, după perioada petrecută la Viitorul Constanța, actuala Farul Constanța. Primul său transfer în afara țării a fost la Standard Liège, pentru aproximativ 1,8 milioane de euro. Ulterior, Drăguș a mai evoluat pentru Crotone, Genoa, Gaziantep, Eyüpspor și Trabzonspor. În sezonul 2025-2026, internaționalul român a fost împrumutat și a jucat pentru Eyüpspor și Gaziantep. A bifat câte 12 apariții pentru fiecare formație și a înscris două goluri în Cupă pentru Gaziantep. La echipa națională a României, Drăguș are 28 de selecții și 7 goluri, potrivit informațiilor prezentate de sursa citată.

Becali: „Acum ne putem bate cu Craiova”

Transferul lui Drăguș face parte dintr-o perioadă în care FCSB încearcă să-și consolideze lotul, iar Gigi Becali a legat noile achiziții de lupta pentru titlu. Patronul campioanei României consideră Universitatea Craiova principalul adversar al echipei sale în acest moment și susține că cele trei transferuri schimbă perspectiva asupra duelului pentru primul loc. „Noi nu ne puteam bate cu U Craiova. Dar acum, după aceste transferuri, da”, a spus Becali.

Declarația vine după victoria FCSB cu 5-0 în fața lui FC Argeș, rezultat pe care patronul l-a asociat cu întărirea lotului. Pentru FCSB, mutarea lui Drăguș are astfel o dublă miză: atacantul este adus pentru a contribui imediat la rezultatele echipei, dar și cu perspectiva unei viitoare vânzări, în cazul în care evoluțiile sale îi vor crește din nou valoarea.