Omagiu în Argentina pentru Messi: Toate meciurile din următoarea etapă, întrerupte în minutul 10 pentru un minut de aplauze

Meciurile din acest weekend care vor avea loc în Argentina vor fi întrerupte, în minutul 10, pentru un minut de aplauze pentru Lionel Messi, ca urmare a retragerii sale din echipa națională, a anunțat Federația Argentiniană de Fotbal, informează ESPN.

„În cadrul următoarei etape de meciuri din toate diviziile și disciplinele masculine și feminine, meciurile vor fi întrerupte în minutul 10 al primei reprize pentru un minut de aplauze, în semn de recunoaștere a carierei lui Lionel Messi în cadrul echipei naționale a Argentinei. Stadioanele dotate cu ecrane video trebuie să difuzeze un videoclip omagial înainte de fluierul de start”, a anunțat Federația, potrivit sursei citate.

Lionel Messi s-a retras din naționala Argentinei: Vă jur că întotdeauna am dat totul

Pe 31 august, Lionel Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei, punând capăt unei aventuri de peste două decenii la prima reprezentativă.

Căpitanul campioanei mondiale și-a făcut publică decizia printr-un mesaj emoționant postat luni pe contul său oficial de Instagram.

„După tot timpul care a trecut de la finală și după ce m-am gândit mult la acest lucru, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din națională. A fost o decizie care a durut și încă doare în suflet, dar înțeleg că a venit momentul. Vă jur că întotdeauna am dat totul, nu doar în ultimii ani, când am câștigat totul, ci și înainte. Întotdeauna am luptat și m-am dedicat pentru acest tricou, pentru a vă face fericiți și pentru a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin fotbal. (…) Iubesc, am iubit și voi iubi întotdeauna să fiu la națională. Am dat tot ce aveam de dat, nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din urmă niște jucători foarte buni care merită să fie aici”, a scris fotbalistul.”, a transmis Messi prin intermediul postării sale.

Palmaresul lui Lionel Messi la selecționata Argentinei

Lionel Messi a debutat pentru prima reprezentativă în 2005, iar ultimul său meci a fost finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, cu 0-1, după prelungiri. În cele peste două decenii petrecute la națională, atacantul a trecut prin perioade dificile, dar a ajuns să cucerească cele mai importante trofee.

Messi este liderul absolut al Argentinei atât la numărul de meciuri disputate, cât și la goluri marcate. Cele 125 de goluri în 207 apariții îl plasează la mare distanță de următorul marcator al naționalei, Gabriel Batistuta, care a înscris 56 de goluri în 78 de selecții.

Lionel Messi a participat la șase ediții ale Cupei Mondiale, un record pentru un fotbalist argentinian. Prima apariție a fost în 2006, iar ultima în 2026, când Argentina a ajuns din nou în finală.