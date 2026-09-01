Oficial. Florin Tănase semnează cu Omonia Nicosia. FCSB pierde unul dintre liderii echipei

Florin Tănase, mijlocaș ofensiv în vârstă de 31 de ani, a semnat un contract valabil două sezoane și va purta tricoul cu numărul 17. Clubul bucureștean i-a mulțumit, de asemenea, pentru contribuția avută în anii petrecuți la echipă.

Tănase a cucerit două titluri de campion al României, cu FCSB și cu FC Viitorul, având în palmares și Cupa și Supercupa României cu FCSB. De asemenea, a fost de două ori golgheterul campionatului României.

329 de meciuri și 106 goluri pentru FCSB

În cele două perioade petrecute la FCSB, Tănase a adunat 329 de apariții, 106 goluri și 56 de pase decisive, conform datelor publicate de Omonia.

El a evoluat pentru FCSB și în Europa League, iar în România a mai îmbrăcat tricoul lui FC Viitorul, pentru care a înregistrat 86 de meciuri, 24 de goluri și 14 pase decisive.

Tănase a avut și experiențe în afara Europei, la Al-Okhdood, în Arabia Saudită, și la Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite.

Plecare după un al doilea mandat la FCSB

Despărțirea de FCSB vine după încheierea înainte de termen a celui de-al doilea mandat al lui Tănase. Fotbalistul revenise la club în 2024, după prima perioadă petrecută între 2016 și 2022.

Transferul s-a produs într-un context tensionat, după ce Tănase fusese exclus din lot pentru partida cu UTA, în urma unui incident la antrenament. Jucătorul a declarat înaintea plecării spre Cipru că a luat personal decizia de a pleca.

O nouă șansă în Europa League

Mutarea la Omonia îi oferă lui Tănase posibilitatea de a continua parcursul european. Formația cipriotă s-a calificat în faza ligii Europa League, după ce a trecut de Saint-Truiden în play-off.

În această fază, Omonia va întâlni adversari precum Juventus, Benfica, Celtic, Rennes, Beșiktaș și Celta Vigo.

Tănase va evolua astfel pentru prima dată într-un campionat european din afara României, după experiențele avute în fotbalul din zona Golfului.