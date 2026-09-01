Gabriel Jesus, oficial la Barcelona. Brazilianul sosește de la Arsenal și semnează până în 2029

Barcelona va plăti pentru transfer 10 milioane de euro, sumă fixă, plus bonusuri, potrivit publicației spaniole Marca. Gabriel Jesus a efectuat deja vizita medicală la Barcelona, luni.

Mutarea vine după ce gruparea catalană nu a reușit să ajungă la un acord cu Atlético Madrid pentru transferul lui Julián Álvarez. În acest context, Gabriel Jesus a devenit o oportunitate de piață pentru Barcelona, brazilianul fiind interesat de plecarea de la Arsenal din cauza concurenței din ofensivă.

95 de goluri pentru Manchester City

Născut la São Paulo, pe 3 aprilie 1997, Gabriel Jesus și-a început cariera la Anhanguera, înainte de a ajunge la academia lui Palmeiras. A debutat la prima echipă în martie 2015 și a câștigat Cupa Braziliei în același an și campionatul în 2016. În acel sezon a fost desemnat și cel mai bun jucător din campionatul brazilian.

Performanțele sale i-au adus transferul la Manchester City, în vara lui 2016, unde a lucrat sub comanda lui Pep Guardiola.

Pentru formația engleză, brazilianul a disputat 236 de meciuri, marcând 95 de goluri și oferind 45 de pase decisive. În perioada petrecută la City, Jesus a câștigat patru titluri de campion al Angliei, o Cupă a Angliei, patru Cupe ale Ligii și două Supercupe ale Angliei.

Perioada de la Arsenal, marcată de accidentare

În iulie 2022, atacantul s-a transferat la Arsenal, unde a adunat 123 de apariții, 32 de goluri și 22 de pase decisive.

Parcursul său la Londra a fost afectat de o accidentare gravă. În ianuarie 2025, Gabriel Jesus a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, care l-a ținut departe de teren până în decembrie.

Brazilianul a revenit însă și a făcut parte din echipa lui Arsenal care a câștigat Premier League în sezonul 2025/2026, contribuind cu trei goluri în 14 apariții.

Campion olimpic și câștigător al Copa América

Gabriel Jesus are și un palmares important la echipa națională a Braziliei. A făcut parte din reprezentativa olimpică ce a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016, turneu în care a marcat trei goluri.

A debutat pentru naționala de seniori în septembrie 2016 și a fost inclus în loturile Braziliei pentru Campionatele Mondiale din 2018 și 2022.

De asemenea, atacantul a făcut parte din selecționata Braziliei care a câștigat Copa América 2019 și a participat și la ediția din 2021.