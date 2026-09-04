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HC Buzău, vicecampioana României, victorie la Steaua București în prima etapă din Liga Zimbrilor

HC Buzău 2012, vicecampioana României la handbal masculin, a învins vineri seară, în deplasare, pe CSA Steaua București, nou-promovată, în prima etapă a sezonului 2026/2027 al Ligii Zimbrilor.
HC Buzău, vicecampioana României, victorie la Steaua București în prima etapă din Liga Zimbrilor
sursă foto: HC Buzău 2012
Petre Apostol
04 sept. 2026, 19:22, Sport
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HC Buzău a reușit să se desprindă la două lungimi la jumătatea primei părți a meciului. Apoi, pe finalul primelor 30 de minute, vicecampioana și-a mărit ecartul, după un parțial de 6-3, intrând la vestiare cu avantaj de cinci goluri, scor 18-13.

În partea secundă, HC Buzău s-a desprins decisiv, după șapte minute, conducând cu 23-15.

Oaspeții au gestionat apoi avansul creat și s-au impus cu scorul final de 35-29.

Cel mai bun marcator al formației buzoiene a fost Gabrielius Virbauskas, cu nouă goluri. Mihajlo Mitic a înscris cinci goluri.

De la Steaua s-au remarcat Andrei Mitu, cu șapte goluri, precum și Gabriel Burlacu și Bosko Stanisavljevic, ambii cu câte cinci goluri.

Steaua București, care este antrenată de fostul mare internațional român Ionuț Georgescu, a revenit în primul eșalon, după un sezon petrecut în Divizia A.

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