HC Buzău, vicecampioana României, victorie la Steaua București în prima etapă din Liga Zimbrilor

HC Buzău a reușit să se desprindă la două lungimi la jumătatea primei părți a meciului. Apoi, pe finalul primelor 30 de minute, vicecampioana și-a mărit ecartul, după un parțial de 6-3, intrând la vestiare cu avantaj de cinci goluri, scor 18-13.

În partea secundă, HC Buzău s-a desprins decisiv, după șapte minute, conducând cu 23-15.

Oaspeții au gestionat apoi avansul creat și s-au impus cu scorul final de 35-29.

Cel mai bun marcator al formației buzoiene a fost Gabrielius Virbauskas, cu nouă goluri. Mihajlo Mitic a înscris cinci goluri.

De la Steaua s-au remarcat Andrei Mitu, cu șapte goluri, precum și Gabriel Burlacu și Bosko Stanisavljevic, ambii cu câte cinci goluri.

Steaua București, care este antrenată de fostul mare internațional român Ionuț Georgescu, a revenit în primul eșalon, după un sezon petrecut în Divizia A.