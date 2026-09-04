Aryna Sabalenka avansează în optimi la US Open. Meciul, întrerupt din cauza mirosului de canabis

Bielorusa și-a prelungit astfel seria impresionantă la New York la 16 victorii consecutive și continuă cursa pentru al treilea titlu consecutiv la Flushing Meadows.

Sabalenka, principala favorită a competiției, a controlat partida disputată pe arena Louis Armstrong și nu și-a pierdut niciun game pe propriul serviciu. Meciul a durat o oră și 29 de minute, iar Rakhimova i-a pus cele mai mari probleme în setul secund.

Liderul WTA a impresionat la serviciu, cu 10 ași și o singură dublă greșeală, câștigând 75,6% dintre punctele jucate cu primul serviciu și 72,7% dintre cele disputate cu al doilea. Sabalenka a salvat toate cele șapte mingi de break ale adversarei și a încheiat meciul cu 76 de puncte câștigate din 131 (58%).

În primul set, Sabalenka a făcut break încă din al doilea game și s-a desprins rapid la 3-0, păstrând avantajul până la 6-3.

Actul secund a fost mult mai echilibrat. La scorul de 4-4, Rakhimova a avut minge de game pentru a o obliga pe Sabalenka să servească pentru a rămâne în set, însă uzbeca a comis trei erori neforțate consecutive, iar bielorusa a obținut break-ul decisiv. Șase puncte mai târziu, liderul mondial a închis meciul cu 6-4.

„A jucat un tenis incredibil. M-a împins la limită în setul secund și m-a obligat să dau tot ce am mai bun. Sunt foarte fericită că am reușit să închid meciul în două seturi”, a declarat Sabalenka după calificare.

Un nou reper statistic pentru liderul mondial

Victoria i-a adus un nou reper important. Sabalenka a devenit prima jucătoare care câștigă 16 meciuri consecutive la US Open după Serena Williams, care a avut o serie de 26 de victorii între 2012 și 2015. De la debutul pe tabloul principal al US Open, în 2018, bielorusa a adunat 37 de victorii la simplu, cele mai multe dintre toate jucătoarele din această perioadă.

Sabalenka s-a calificat pentru al șaselea an la rând în optimile de finală la US Open și a ajuns în optimi la 16 turnee de Grand Slam consecutive, serie începută la Roland Garros 2022. În sezonul 2026, ea conduce circuitul și la numărul de victorii în meciurile de Grand Slam, cu 16.

În optimile de finală, Aryna Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Taylor Townsend și Diana Șnaider, cap de serie numărul 15. Liderul mondial are nevoie să câștige trofeul de la New York pentru a-și păstra șansele de a rămâne pe primul loc în clasamentul WTA la finalul turneului.

Sabalenka a oprit meciul: „Cineva fumează marijuana”

Partida a avut parte și de un moment neobișnuit în primul set. La scorul de 3-0 și 30-0 pe propriul serviciu, Sabalenka a întrerupt jocul și i-a atras atenția arbitrului Eva Asderaki-Moore asupra unui miros puternic de canabis care ajungea pe teren.

„Cineva fumează marijuana. Ați putea, vă rog? Mirosul este atât de puternic”, i-a spus Sabalenka arbitrului de scaun.

Jocul a fost reluat după câteva momente, iar organizatorii au încercat să identifice sursa mirosului.

Situația nu este una nouă la Flushing Meadows. Deși fumatul este interzis în complexul US Open, consumul recreațional de canabis este legal în statul New York pentru persoanele de peste 21 de ani. Fumul provenit din parcul Flushing Meadows-Corona Park, aflat în apropiere, ajunge uneori pe terenurile de tenis. În ultimii ani, mai mulți jucători, printre care Maria Sakkari și Nick Kyrgios, s-au plâns de aceeași problemă.