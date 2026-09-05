Luis Enrique, după al patrulea meci fără victorie al lui PSG: Nu trebuie să judecăm doar după rezultat

Campioana Franței și a Europei are doar două puncte după primele trei etape și a ajuns la patru meciuri consecutive fără succes în toate competițiile. Cu toate acestea, tehnicianul spaniol a declarat că prestația echipei îi oferă motive de optimism.

„În opinia mea, am meritat victoria, iar spun asta cu toată modestia. A fost meciul tipic în care ești mai bun decât adversarul, îți creezi mai multe ocazii, dar portarul advers este cel mai bun jucător de pe teren. Sunt partide pe care le meriți, dar în fotbal contează golurile, iar la acest capitol am pierdut. Totuși, sunt mulțumit de echipa mea”, a afirmat Luis Enrique, la conferința de presă de după partidă.

Antrenorul parizienilor a comparat partida cu alte meciuri din mandatul său în care PSG a dominat jocul, dar nu a obținut rezultatul dorit.

„Am mai trăit astfel de meciuri, împotriva lui Newcastle, Atletico Madrid, Sporting Lisabona sau Liverpool, acum doi ani. Uneori faci aproape totul bine, dar mingea nu intră în poartă”, a adăugat el.

Întrebat dacă problemele defensive ale echipei reprezintă un motiv de îngrijorare, Luis Enrique a răspuns categoric că nu vede situația în acești termeni.

„Nu, nu trebuie să ne îngrijorăm. Monaco a avut două șuturi pe poartă și a marcat două goluri. Vom vedea la finalul sezonului dacă aceste lucruri se echilibrează. Ei s-au au apărat foarte bine și merită felicitări, dar ceea ce vreau să transmit este că nu trebuie să judecăm doar după rezultat. Am avut și ghinion. Rezultatul nu poate șterge tot ceea ce am făcut bine”, a spus antrenorul.

„Dacă am juca de zece ori un astfel de meci, noi am câștiga opt”

Luis Enrique a mers chiar mai departe și a susținut că Monaco nu ar repeta prea des un astfel de rezultat împotriva echipei sale.

„Monaco știe că, dacă am juca de zece ori un astfel de meci, noi am câștiga opt, unul s-ar termina la egalitate și unul l-am pierde. Acesta a fost acel meci”, a completat el.

PSG se află deja la șapte puncte în spatele liderului Monaco, o situație rar întâlnită pentru clubul din capitala Franței încă din primele etape ale campionatului. Antrenorul spune însă că diferența îl motivează și mai mult.

„Este o motivație incredibilă pentru jucători, pentru echipă și pentru club. Dacă vreți să pariați cine va fi campioană la finalul campionatului, putem paria. Avem șapte puncte de recuperat și vom încerca să îndreptăm situația cât mai repede”, a spus Enrique.

În ceea ce îl privește pe Ousmane Dembélé, revenit după o perioadă de odihnă și introdus pe parcursul partidei, antrenorul a explicat că internaționalul francez își va crește treptat minutele de joc.

„Ousmane a făcut un efort pentru a juca în cele două Supercupe, apoi a avut nevoie de puțină odihnă. Acum îi mărim treptat timpul de joc. A evoluat 20-25 de minute la un nivel foarte bun și suntem foarte bucuroși că a revenit”, a sous el.

Înaintea meciului cu Monaco, PSG a anunțat prelungirea contractului lui Luis Enrique până în vara anului 2030. Spaniolul a preferat să nu insiste asupra acestui subiect imediat după înfrângere.

„Nu este cel mai bun moment să vorbim despre asta. Pot spune doar că este pentru prima dată când intru în al patrulea sezon la același club. Sunt mai motivat decât în primul an. Sper să rămân foarte mult timp la Paris, dar trebuie să merit acest lucru în fiecare zi”, a încheiat antrenorul lui PSG.