Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la US Open. Este a zecea sa victorie consecutivă

Carlos Alcaraz și Yibing Wu s-au întâlnit în turul 3 de la US Open.

Ibericul ajuns la un turneu de Grand Slam în a doua săptămână pentru a 16-a oară în carieră.

Alcaraz a avansat în optimi cu scorul final de 6-3, 6-4, 6-1.

Victoria sa este a 17-a consecutivă la un turneu de Grand Slam pe teren dur. De asemenea, este 10-a victorie consecutivă a sa la US Open.

Mai mult, acesta a ajuns la un turneu de Grand Slam în a 2-a săptămână pentru a 16-a oară în carieră.

Următorul adversar al ibericului la US Open va fi Tommy Paul, cap de serie 20.