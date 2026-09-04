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Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la US Open. Este a zecea sa victorie consecutivă

Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la US Open, învingându-l pe Yibing Wu, cu scorul 6-3, 6-4, 6-1. Este a 17-a victorie consecutivă la un turneu de Grand Slam pe teren dur și a 10-a victorie consecutivă la US Open.
Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la US Open. Este a zecea sa victorie consecutivă
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 00:04, Sport
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Carlos Alcaraz și Yibing Wu s-au întâlnit în turul 3 de la US Open.

Ibericul ajuns la un turneu de Grand Slam în a doua săptămână pentru a 16-a oară în carieră.

Alcaraz a avansat în optimi cu scorul final de 6-3, 6-4, 6-1.

Victoria sa este a 17-a consecutivă la un turneu de Grand Slam pe teren dur. De asemenea, este 10-a victorie consecutivă a sa la US Open.

Mai mult, acesta a ajuns la un turneu de Grand Slam în a 2-a săptămână pentru a 16-a oară în carieră.

Următorul adversar al ibericului la US Open va fi Tommy Paul, cap de serie 20.

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