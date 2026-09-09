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U-BT Cluj, campioana României la baschet, debutează cu victorie la turneul de verificare din Antalya

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a început cu o victorie turneul de pregătire Gloria Cup, din Antalya, Turcia, după ce a învins miercuri formația turcă Tofaș Bursa.
U-BT Cluj, campioana României la baschet, debutează cu victorie la turneul de verificare din Antalya
sursă foto: U-BT Cluj-Napoca
Petre Apostol
09 sept. 2026, 17:59, Sport
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U-BT Cluj-Napoca, care a avut patru absențe în lot, a revenit după ce Tofaș s-a desprins la 11 puncte în sfertul al treilea și a restabilit egalitatea înaintea ultimelor 10 minute. Clujenii au gestionat mai bine finalul și au obținut victoria la limită.

Scorul final a fost de 94-93 (26-27, 25-24, 21-21, 22-21).

Javonte Smart a fost principalul marcator al formației pregătite de Mihai Silvășan, cu 23 de puncte, inclusiv șase aruncări reușite de la distanță, potrivit datelor clubului clujean. Bishop și Hill au înscris câte 20 de puncte, în timp ce Kullamae a contribuit cu 11 puncte la debutul său pentru U-BT. Bess și Illeș au marcat câte șase puncte, Richard a adăugat cinci, iar Omić a încheiat partida cu trei puncte.

Otis Livingston II a revenit la Cluj, după accidentare

U-BT nu s-a putut baza pe Uroš Plavšić, Dušan Beslać și Jalyn McCreary. Otis Livingston II a părăsit cantonamentul din Antalya după ce s-a accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de marți, revenind la Cluj-Napoca pentru investigații și recuperare.

„Alb-negrii” au început mai bine partida și au avut un avantaj de nouă puncte în primul sfert, dar Tofaș a revenit și a încheiat primele 10 minute în avantaj, 27-26. U-BT a preluat din nou conducerea în actul secund, însă la pauză cele două echipe erau la egalitate, 51-51.

Formația turcă a început mai bine partea secundă și s-a desprins la 65-54, după ce Mihai Silvășan a fost sancționat cu a doua greșeală tehnică. Clujenii au reacționat însă rapid, iar după trei sferturi scorul era din nou egal, 72-72.

În ultimul sfert, U-BT a trecut din nou la conducere și a avut un avantaj de șapte puncte, 76-83. Tofaș a redus diferența la un singur punct, 93-94, în ultimul minut și a avut posesia pentru a întoarce rezultatul. Formația din Bursa nu a reușit însă să înscrie, iar ultima aruncare a lui Bryce Jones s-a oprit în inel.

U-BT Cluj-Napoca va continua seria meciurilor de pregătire din Antalya cu Bahcesehir College Istanbul, iar ultimul joc din cadrul turneului va fi împotriva lui Anadolu Efes Istanbul. Gloria Cup 2026 se desfășoară la Gloria Sports Arena între 1 și 13 septembrie.

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