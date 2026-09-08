Cum arată noul gazon de pe Arena Națională. A costat 2 milioane de lei

„E gata! Așa arată gazonul de pe Arena Națională”, a anunțat marți Primăria Municipiului București, care a publicat mai multe fotografii cu noua suprafață de joc.

Gazonul a fost udat și fertilizat, iar stadionul este acum pregătit pentru reluarea meciurilor de fotbal. Și tabela de marcaj este funcțională, potrivit municipalității.

Primul meci pe noul gazon, pe 14 septembrie

După o pauză de aproape cinci luni, fotbalul revine pe cel mai mare stadion din România. Primul meci al sezonului programat pe Arena Națională va avea loc pe 14 septembrie, când FCSB va întâlni Petrolul Ploiești.

Ultimul meci disputat pe Arena Națională a fost Dinamo – Rapid, pe 26 aprilie. De atunci, stadionul nu a mai găzduit partide de fotbal, fiind folosit pentru concerte și alte evenimente.

Noul gazon a costat 2 milioane de lei

Primăria Capitalei a anunțat recent înlocuirea integrală a suprafeței de joc de pe Arena Națională. Noul gazon hibrid, care combină iarba naturală cu fibre sintetice, acoperă aproximativ 8.500 de metri pătrați. Alți 200 de metri pătrați au fost păstrați în pepinieră pentru eventuale reparații.

Costul lucrărilor se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Banii nu sunt suportați din bugetul municipalității, ci de organizatorii evenimentelor desfășurate pe Arena Națională în această vară.

Schimbat în fiecare an

Gazonul Arenei Naționale este înlocuit anual, după concertele și evenimentele organizate pe stadion în timpul verii.

Potrivit municipalității, închirierea Arenei Naționale pentru concerte și festivaluri aduce venituri cuprinse între 76.000 și 250.000 de euro pentru fiecare eveniment. În cazul unui meci din campionatul intern, tariful este de aproximativ 25.000 de euro.

Cheltuielile anuale pentru administrarea și întreținerea Arenei Naționale se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei.