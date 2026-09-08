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Spania domină nominalizările pentru antrenorul anului la Balonul de Aur 2026

Spania are șase reprezentanți dintre cei zece nominalizați pentru trofeele de antrenor al sezonului la Balonul de Aur 2026, listă anunțată marți, patru dintre aceștia fiind incluși la masculin, iar doi la feminin.
Spania domină nominalizările pentru antrenorul anului la Balonul de Aur 2026
Petre Apostol
08 sept. 2026, 14:05, Sport
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La masculin, Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (naționala Spaniei), Unai Emery (Aston Villa) și Luis Enrique (Paris Saint-Germain) sunt cei patru tehnicieni spanioli nominalizați. Singurul antrenor din afara Spaniei este belgianul Vincent Kompany, de la Bayern Munchen.

Luis Enrique, câștigătorul trofeului în 2025, poate obține din nou distincția după un sezon remarcabil cu Paris Saint-Germain. Antrenorul spaniol a cucerit Liga Campionilor pentru al doilea an consecutiv și și-a adjudecat campionatul Franței, Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.

Mikel Arteta a condus-o pe Arsenal către câștigarea campionatului Angliei, în timp ce Unai Emery și Aston Villa au triumfat în Europa League. Luis de la Fuente completează lista după ce naționala Spaniei a câștigat Cupa Mondială.

La feminin, nominalizările sunt împărțite între Spania și Suedia, care au câte doi reprezentanți, în timp ce Danemarca este reprezentată de Nils Nielsen, selecționerul Japoniei.

Spaniolii Pere Romeu (FC Barcelona) și Jonatan Giráldez (OL Lyonnes) au avut parte de sezoane deosebite. Romeu a cucerit Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Cupa Reginei și Supercupa Spaniei cu Barcelona, în timp ce Giráldez a câștigat campionatul Franței, Cupa Franței și Cupa Ligii Franței cu OL Lyonnes.

Suedeza Andrée Jeglertz este nominalizată după ce a realizat eventul campionat-Cupa Angliei cu Manchester City, iar Elena Sadiku figurează pe listă după ce a câștigat Cupa Europa cu BK Häcken. Danezul Nils Nielsen a condus naționala Japoniei către câștigarea Cupei Asiei.

Trofeul de antrenor al sezonului este acordat de revista France Football, în colaborare cu UEFA, în urma voturilor unui juriu internațional de jurnaliști specializați. Perioada de referință pentru ediția din 2026 a fost 3 august 2025 – 19 iulie 2026, iar criteriile includ calitatea jocului, trofeele câștigate, calitățile de lider și competențele tactice.

Ceremonia decernării premiilor va avea loc pe 26 octombrie, la Londra.

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