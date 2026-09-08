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Dembélé: „Balonul de Aur va rămâne în mâinile unui jucător de la PSG”. Care sunt favoriții săi

Atacantul francez Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur 2025, consideră că trofeul din acest an va fi câștigat din nou de un fotbalist de la Paris Saint-Germain și spune că, în opinia sa, lupta pentru trofeu nu este atât de deschisă precum se afirmă în ultimele săptămâni.
Dembélé: „Balonul de Aur va rămâne în mâinile unui jucător de la PSG”. Care sunt favoriții săi
sursă foto: Gao Jing/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
08 sept. 2026, 10:49, Sport
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„Nu cred că există prea multe dubii în privința câștigătorului. Cred că Balonul de Aur va rămâne la un jucător de la Paris Saint-Germain”, a spus Dembélé, câștigătorul ediției precedente a premiului, într-un interviu acordat revistei France Football, inițiatoarea premiilor, care sunt acum acordate în colaborarea cu UEFA.

Întrebat să își alcătuiască podiumul favoriților, internaționalul francez a evitat să stabilească o ordine și a nominalizat trei jucători.

„Top 3? Toți la un loc: Kvara (n.r.: coechipierul său de la PSG, Khvicha Kvaratskhelia), Harry Kane, care a avut un sezon foarte, foarte bun, și cred că Kylian Mbappé”, a declarat fotbalistul lui PSG.

Dembélé a refuzat însă să se includă printre favoriți, deși este considerat unul dintre candidații principali la trofeu.

„Eu? Nu. Nu mă pun niciodată în astfel de clasamente. Nu mă votez niciodată pe mine. Dacă eu sunt cel care vorbește, nu mă votez”, a explicat atacantul francez.

Jucătorul lui PSG a subliniat că lista pretendenților este mai lungă.

„Mai sunt mulți alții. Michael Olise poate fi acolo, pentru că a avut un sezon incredibil. A fost cel mai bun jucător din Bundesliga. Lamine Yamal, de asemenea. Fabian Ruiz, Pacho… Pe Pacho lumea îl uită. Sper să nu fie uitat anul acesta, pentru că merită”, a adăugat Dembélé.

Nominalizările pentru ediția din 2026 a Balonului de Aur vor fi anunțate în cursul zilei de marți. Ceremonia de decernare va avea loc pe 26 octombrie, la Londra, aceasta fiind cea de-a 70-a ediție a trofeului.

Ousmane Dembélé este deținătorul premiului masculin, după ce francezul a câștigat Balonul de Aur în 2025, în urma sezonului avut cu Paris Saint-Germain și naționala Franței. La ediția precedentă, PSG a avut un rol important în palmares, Gianluigi Donnarumma câștigând trofeul pentru cel mai bun portar, iar Luis Enrique fiind desemnat cel mai bun antrenor.

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