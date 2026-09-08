Mijlocașul Răzvan Marin, desemnat „Tricolorul Lunii August”

Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a primit 613 voturi, reprezentând 60,2% din total, și a acumulat astfel 10 puncte în clasamentul pentru „Tricolorul Anului”.

Răzvan Marin a avut o lună august consistentă la echipa sa de club, AEK Atena, pentru care a evoluat în cinci partide.

Internaționalul român a marcat un gol și a oferit patru pase decisive, contribuind totodată la calificarea formației sale în faza ligii din UEFA Champions League, ediția 2026-2027.

Răzvan Marin, care a ajuns la 75 de selecții pentru naționala României, a fost urmat în clasamentul pentru luna august de Nicolae Stanciu, desemnat „Tricolorul Lunii Iulie”. Stanciu a primit 265 de voturi, echivalentul a 26% din total, și a acumulat șase puncte în clasamentul anual.

Podiumul a fost completat de Olimpiu Moruțan, cu 10,2% din voturi. Deian Sorescu s-a clasat pe locul al patrulea, cu 3,6% din voturi.

Punctele acordate pentru primele trei poziții se adaugă în clasamentul anual pentru desemnarea „Tricolorului Anului”.