Prima pagină » Sport » Mijlocașul Răzvan Marin, desemnat „Tricolorul Lunii August”

Mijlocașul Răzvan Marin, desemnat „Tricolorul Lunii August”

Răzvan Marin a fost desemnat „Tricolorul Lunii August”, în urma voturilor acordate de utilizatorii aplicației oficiale „Tricolorii”, a anunțat marți Federația Română de Fotbal.
Mijlocașul Răzvan Marin, desemnat „Tricolorul Lunii August”
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 sept. 2026, 11:05, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a primit 613 voturi, reprezentând 60,2% din total, și a acumulat astfel 10 puncte în clasamentul pentru „Tricolorul Anului”.

Răzvan Marin a avut o lună august consistentă la echipa sa de club, AEK Atena, pentru care a evoluat în cinci partide.

Internaționalul român a marcat un gol și a oferit patru pase decisive, contribuind totodată la calificarea formației sale în faza ligii din UEFA Champions League, ediția 2026-2027.

Răzvan Marin, care a ajuns la 75 de selecții pentru naționala României, a fost urmat în clasamentul pentru luna august de Nicolae Stanciu, desemnat „Tricolorul Lunii Iulie”. Stanciu a primit 265 de voturi, echivalentul a 26% din total, și a acumulat șase puncte în clasamentul anual.

Podiumul a fost completat de Olimpiu Moruțan, cu 10,2% din voturi. Deian Sorescu s-a clasat pe locul al patrulea, cu 3,6% din voturi.

Punctele acordate pentru primele trei poziții se adaugă în clasamentul anual pentru desemnarea „Tricolorului Anului”.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
GSP.ro
Demisie la vârful justiției din Ucraina. Procurorul general demisionează în plin scandal de corupție. Kravcenko: Acuzațiile nu sunt susținute de nimic
Gandul
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Acuzații de hărțuire la Școala de Agenți de Poliție Câmpina: „M-a luat pe după spate”
Libertatea
Sfânta Maria Mică 2026. Rugăciunea pe care credincioșii o pot rosti pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia