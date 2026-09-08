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Elizabeta Samara, învinsă dramatic de Satsuki Odo la WTT Champions Macao la tenis de masă

Elizabeta Samara a fost învinsă marți de japoneza Satsuki Odo, în primul tur al tabloului principal de la WTT Champions Macao 2026 la tenis de masă, după ce sportiva română a condus cu 2-0 la seturi. Întrecerea reunește cei mai buni sportivi din lume, la masculin și feminin.
Elizabeta Samara, învinsă dramatic de Satsuki Odo la WTT Champions Macao la tenis de masă
sursă foto: Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
08 sept. 2026, 11:18, Sport
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Elizabeta Samara, numărul 34 mondial, a început excelent partida împotriva japonezei clasate pe locul 11 în ierarhia mondială. Românca a controlat primele schimburi, reușind să se impună în primele două seturi, cu 12-10 și 11-3.

Odo a schimbat însă ritmul confruntării în setul al treilea și a început să recupereze. Japoneza a câștigat următoarele două seturi, 11-3 și 11-5, astfel că partida a ajuns în decisiv.

Elizabeta Samara nu a mai reușit să repete evoluția din debutul meciului. Odo s-a impus categoric în setul al cincilea, cu 11-3, obținând victoria după aproape o oră de joc.

Odo are în palmares titlul la WTT Champions Montpellier 2024, iar în 2025 a devenit campioană mondială la dublu mixt.

România mai are o reprezentantă în competiția de simplu feminin de la Macao.

Bernadette Szocs, locul 24 mondial, o va întâlni miercuri, de la ora 09:30, pe germanca Sabine Winter, locul 9 mondial, cea mai bine clasată din Europa în ierarhie.

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