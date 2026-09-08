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Sergiu Stancu, selecționerul României, despre debutul la EuroVolley 2026: „Prima partidă dă trendul”

Antrenorul naționalei masculine de volei a României, Sergiu Stancu, consideră că meciul cu Letonia, de miercuri, din debutul Campionatului European 2026, poate fi foarte extrem de important pentru moralul și parcursul tricolorilor la turneul final.
Sergiu Stancu, selecționerul României, despre debutul la EuroVolley 2026: „Prima partidă dă trendul”
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 sept. 2026, 13:05, Sport
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„Primul meci este foarte important, pentru că dă acel trend pozitiv, sau sperăm noi să fie pozitiv în continuare, al acelei competiții. Cu siguranță, prima partidă dă trendul, dă feeling-ul pentru ceea ce urmează. Ne dorim foarte mult să începem cu dreptul această competiție”, a declarat Sergiu Stancu, într-un interviu pentru Federația Română de Volei, înaintea primului meci de la EuroVolley 2026.

Tehnicianul a făcut o paralelă cu experiențele echipei naționale de fotbal, de la Campionatul Mondial din 1994, unde a ajuns în sferturile de finală, respectiv Campionatul European din 1996, unde s-a oprit în faza grupelor.

„Echipa de fotbal a României în ’94 a început cu o victorie superbă împotriva Columbiei și după aia a avut acea campanie foarte bună. La Campionatul European din Anglia a început cu o înfrângere și după aceea, o echipă foarte bună, n-a mai reușit performanța care era posibilă”, a spus Stancu.

Debut cu Letonia

România va întâlni Letonia miercuri, de la ora 20:00, în meciul de deschidere al Grupei D, la BTarena din Cluj-Napoca. Cele două echipe s-au întâlnit și în Liga Europeană, în luna iunie, când letonii s-au impus cu 3-0 la Riga.

„Ne așteaptă niște meciuri foarte grele. Începem cu Letonia, o echipă care, din păcate, ne-a învins în EuroLeague acum câteva luni și a cărei valoare o cunoaștem foarte bine”, a afirmat selecționerul.

După partida cu Letonia, România va juca împotriva Elveției, Germaniei, Turciei și Franței, campioana olimpică. Primele patru clasate din grupa de la Cluj-Napoca se vor califica în optimile de finală.

Stancu a subliniat că avantajul terenului propriu reprezintă o motivație suplimentară pentru jucători.

„Nu trebuie să uităm că jucăm la noi acasă și pentru noi este o mândrie faptul că reprezentăm România în fața propriilor suporteri. Vom face tot ce depinde de noi pentru a-i mulțumi pe toți oamenii care sunt alături de noi”, a mai spus antrenorul.

România a ocupat locul al șaptelea la precedentul Campionat European.

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