Președintele ANS, Bogdan Matei, înainte de startul Turului României la ciclism, în premieră, de la Chișinău: Sportul este instrument pentru pace

„Din punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Sport, noi nu vorbim despre medalii. Noi vorbim despre prezentarea unei frumuseți, frumusețea sportului. Astăzi este un moment important pentru cele două țări, pentru că împreună reușim să creăm un eveniment de anvergură”, a declarat Bogdan Matei, marți, la sediul Guvernului din Republica Moldova, la conferința de presă premergătoare startului ediției 2026 a Turului României.

Președintele ANS anunță că România și Republica Moldova vor colabora și cu alte ocazii în viitor, în domeniul sportului.

„Mă bucur că am reușit să creăm acel grup de lucru comun pe sport între cele două țări, care produce. Produce evenimente sportive și o să vedeți că și la anul vom avea surprize la fel de plăcute în ceea ce înseamnă promovarea celor două țări prin sport”, a spus el.

Bogdan Matei consideră că sportul poate contribui la construirea unei societăți mai bune.

„Cred cu tărie că sportul își poate aduce aportul său. Cred cu tărie că sportul își poate pune amprenta pe ceea ce înseamnă o viață frumoasă, dar și o lume mai bună. Sportul este instrument pentru pace”, a afirmat președintele ANS.

Oficialul român a afirmat și că evenimentul oferă posibilitatea promovării celor două țări în fața publicului internațional.

„Se spune că acasă nu e un loc anume. E un sentiment. Avem astăzi posibilitatea să prezentăm lumii cele două case frumoase: România și Moldova. Cum? Pedalând”, a declarat Matei.

„Pedalăm astăzi prin cele două case frumoase ale noastre, să arătăm lumii că pacea, bunăstarea și frumusețea începe de aici, din Moldova și se termină tot acasă, în România, la București”, a încheiat președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Startul competiției, programat miercuri dimineață

Ediția din 2026 a Turului României marchează o premieră în istoria competiției, startul oficial fiind dat pentru prima dată în afara granițelor țării, la Chișinău. Cea de-a 58-a ediție se desfășoară între 9 și 13 septembrie, cu cinci etape și un traseu de peste 800 de kilometri, care leagă Chișinău de București. Marți, de la ora 19:00, este programată prezentarea oficială a echipelor, la Chișinău.

Prima etapă, programată miercuri, se va desfășura integral în Republica Moldova, pe traseul Chișinău – Ungheni, după care plutonul va continua în România, prin Iași, Piatra-Neamț, Băile Balvanyos, Brașov și Ploiești, înaintea sosirii finale de la București, duminică, unde este programat un circuit. Competiția este de categorie 2.2 UCI.