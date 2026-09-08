Cod galben de caniculă în vestul și nord-vestul țării, cu temperaturi de până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București

Atenționare meteorologică va intra în vigoare miercuri și va fi valabilă de la ora 12:00 până la ora 18:00.

În Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai mari valori urmând să fie înregistrate în Câmpia de Vest.

Vremea în Capitală

În București, în același interval de timp, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, cerul va fi senin și vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 09 septembrie, ora 12 – 09 septembrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică”, mai informează ANM.