Marea Britanie, lovită de un val scurt de căldură. Canicula lovește aproape toată Europa

Franța și Spania s-au numărat printre cele mai afectate țări de căldura extremă în această săptămână, temperaturile depășind pe alocuri 40 de grade Celsius. Valul de căldură este prognozat să se intensifice în următoarele zile în centrul și estul Europei.

De ce este din nou atât de cald în Europa

La începutul săptămânii, aerul foarte cald și încărcat cu praf din nordul Africii a ajuns în Peninsula Iberică, unde temperaturile au crescut puternic pe fondul cerului senin și al solului uscat, potrivit BBC.

Joi, localitatea El Granado, din sud-vestul Spaniei, a înregistrat 45,7 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură măsurată în această țară în acest an. Specialiștii consideră neobișnuit ca temperatura maximă anuală să fie atinsă în afara lunilor iulie și august.

Aerul foarte cald s-a extins ulterior spre nord și est, afectând și alte zone din sudul Europei. Avertizări cod portocaliu de caniculă sunt în vigoare până sâmbătă în Spania, sudul Franței, Bosnia și Herțegovina și Serbia.

În cele mai calde regiuni din Spania, temperaturile vor continua să depășească 40 de grade în acest weekend și la începutul săptămânii viitoare. Inclusiv în nord, în zona văii Ebro, temperaturile ar putea ajunge la valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

În unele regiuni din sudul Franței, inclusiv în Ardèche, temperaturile vor ajunge în următoarele zile la valori de 35-39 de grade și ar putea atinge local 40 de grade.

În Grecia și Turcia, temperaturile au început să scadă în această săptămână, însă la începutul săptămânii viitoare sunt posibile în continuare valori de până la 35-39 de grade.

Și temperaturile apei din centrul Mării Mediterane sunt mult peste valorile normale, fiind cu aproximativ patru grade Celsius mai ridicate în anumite zone.

Marea Britanie se încălzește în weekend

Aerul mai cald va ajunge în Marea Britanie în acest weekend, pe măsură ce vânturile vor căpăta o componentă sudică. Temperaturile nu vor atinge însă valorile extreme înregistrate în sudul Europei.

Încălzirea va fi de scurtă durată, iar creșterea nebulozității va limita intensitatea căldurii. Duminică va fi cea mai caldă zi a weekendului, însă sunt prognozate și ploi, în special în nord-vestul țării.

În Anglia și Țara Galilor, temperaturile vor fi în general cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius, iar în unele zone din sud-est ar putea ajunge la 27-28 de grade.

În Scoția și Irlanda de Nord sunt așteptate valori de aproximativ 15-20 de grade Celsius, temperaturi mai scăzute decât în sudul țării, dar totuși cu câteva grade peste media perioadei.

Vremea caldă va dispărea rapid săptămâna viitoare, când aerul mai rece din Atlantic și fronturile însoțite de ploi vor ajunge în Marea Britanie.

Potrivit prognozei, revenirea la condiții de caniculă este puțin probabilă în următoarele 10 zile.