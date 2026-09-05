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Vreme schimbătoare: Cod galben de caniculă, iar când trece căldura, vin vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni din țară

Meteorologii au emis mai multe atenționări Cod galben pentru zilele de sâmbătă și duminică, fiind prognozate temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic, vijelii și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.
Vreme schimbătoare: Cod galben de caniculă, iar când trece căldura, vin vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni din țară
Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
05 sept. 2026, 10:28, Știrile zilei
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Sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la 30-36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Oltenia.

În același timp, între orele 12:00 – 21:00, în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, rafalele vor ajunge, în general, la 70-90 km/h.

Vânt puternic în zonele montane

O altă atenționare Cod galben este valabilă din seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 21:00, până duminică, 6 septembrie, la ora 09:00, pentru zonele montane.

În acest interval, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze de 70-80 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 90 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi posibile local și în regiunile estice, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Avertizare de vânt și pentru ziua de duminică

Duminică, 6 septembrie, între orele 09:00 și 21:00, o nouă atenționare Cod galben vizează sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei și zonele montane din Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h.

Și în restul țării sunt posibile intensificări ale vântului, în general cu viteze de 40-50 km/h.

Avertizările sunt valabile de sâmbătă, de la ora 10:00 până duminică, la ora 21:00, în funcție de fenomen și zona afectată.

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