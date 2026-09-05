Vreme schimbătoare: Cod galben de caniculă, iar când trece căldura, vin vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni din țară

Sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la 30-36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Oltenia.

În același timp, între orele 12:00 – 21:00, în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, rafalele vor ajunge, în general, la 70-90 km/h.

Vânt puternic în zonele montane

O altă atenționare Cod galben este valabilă din seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 21:00, până duminică, 6 septembrie, la ora 09:00, pentru zonele montane.

În acest interval, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze de 70-80 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 90 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi posibile local și în regiunile estice, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Avertizare de vânt și pentru ziua de duminică

Duminică, 6 septembrie, între orele 09:00 și 21:00, o nouă atenționare Cod galben vizează sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei și zonele montane din Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h.

Și în restul țării sunt posibile intensificări ale vântului, în general cu viteze de 40-50 km/h.

Avertizările sunt valabile de sâmbătă, de la ora 10:00 până duminică, la ora 21:00, în funcție de fenomen și zona afectată.