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Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii: Bolojan trebuie să plece înainte să pună agricultura românească pe butuci

Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu susține că premierul interimar Ilie Bolojan „trebuie să plece” și afirmă că fermierii au nevoie de sprijin real, nu de „promisiuni și experimente”.
Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii: Bolojan trebuie să plece înainte să pună agricultura românească pe butuci
Sursă foto: Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Petre Apostol
05 sept. 2026, 11:09, Politic
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„Bolojan trebuie să plece înainte să pună definitiv agricultura românească pe butuci”, a transmis Florin Barbu într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.

„Fermierii noștri nu mai au nevoie de promisiuni și de experimente, au nevoie de sprijin real și de un Guvern care să înțeleagă un lucru simplu, și anume că, fără agricultură, România nu are siguranță”, a afirmat el.

„Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă”

Barbu susține că politica Guvernului trebuie să urmărească protejarea producției autohtone și menținerea fermierilor români în activitate.

„Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă. Vor să găsească pe rafturi lapte românesc, carne românească, legume, fructe și produse făcute de fermierii și procesatorii noștri”, a scris fostul ministru.

El consideră însă că acest obiectiv nu poate fi atins în condițiile în care producătorii români sunt afectați de costuri și de concurența importurilor.

„Dar asta nu se poate întâmpla dacă fermele sunt împinse spre faliment, dacă producătorii români sunt sufocați de costuri și dacă statul stă neputincios în timp ce importurile iau locul produselor noastre”, a afirmat Barbu.

PSD spune că este pregătit să revină la guvernare

Fostul ministru susține că România are nevoie de un Executiv capabil să ia rapid măsuri pentru agricultură și industria alimentară.

„România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii și să apere agricultura, industria alimentară și producția românească”, a transmis Barbu.

El afirmă că PSD este pregătit să își asume guvernarea și să pună agricultura în centrul politicilor publice.

„PSD este pregătit să își asume guvernarea, să punem din nou fermierul român în centrul politicilor publice, să producem mai mult aici, să procesăm mai mult aici, așa încât România să le poată oferi oamenilor hrană bună, sănătoasă și românească”, a mai scris Florin Barbu.

Declarațiile se înscriu într-un conflict politic mai vechi între Barbu și Bolojan pe tema măsurilor pentru agricultură. În iunie, Florin Barbu, pe atunci ministrul desemnat al Agriculturii, afirma că propunerile sale de sprijin pentru fermieri au fost respinse de premierul Ilie Bolojan, dând ca exemplu inclusiv măsuri privind acciza la motorină și schemele de finanțare pentru agricultori.

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