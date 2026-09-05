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VIDEO | Daniel Băluță, mesaj pentru cei care conduc Bucureștiul: Trebuie să închidem șantierele cât mai repede

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vorbește, în „Ping-Pong-ul” Mediafax, despre cele mai apăsătoare probleme ale Capitalei, de la trafic și termie până la șantierele care îi exasperează pe bucureșteni, dar și despre deciziile dificile din administrație, încrederea oamenilor și rezultatele care, spune el, fac diferența între primari.
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Iñaki Bratosin
05 sept. 2026, 08:57, Politic
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Daniel Băluță vorbește despre administrație cu siguranța omului care s-a obișnuit să fie pus în situația de a decide. Înainte de primărie, însă, a fost medic, iar cele două lumi se întâlnesc, spune el, într-un singur punct, responsabilitatea față de oameni. Are și un răspuns rapid la întrebarea despre cum poate fi demonstrat că primarii nu sunt toți la fel, „Într-o secundă: rezultatele”.

„Cei patru apostoli erau trei”

Când vine vorba despre București, Băluță recunoaște că administrația Capitalei este departe de a fi o misiune simplă. Și folosește, cu o doză de ironie, celebra formulă „Cei patru apostoli erau trei: Luca și Matei”. Pentru el, problema nu se reduce însă la o singură cauză sau la un singur om, ci la un mecanism complicat, în care foarte mulți oameni trebuie să lucreze în aceeași direcție.

Primarul care nu se teme de decizii

Edilul spune că profesia de medic l-a obișnuit să decidă rapid și să-și asume ceea ce a decis. De aici vine și una dintre cele mai tranșante afirmații ale sale, aceea că nu are „niciun pic de respect” pentru oamenii care evită deciziile și consideră că aceștia nu sunt potriviți pentru poziții în care trebuie să conduci.

Cu cine ar merge la cafea?

La capitolul politică, Daniel Băluță lasă deoparte ideea de adversități definitive. Spune că nu ar putea afirma despre vreun politician că nu ar accepta niciodată să stea la o cafea cu el, pentru că dialogul și compromisul fac parte din meserie. Iar când este întrebat cu cine ar ieși fără camere și fără declarații, răspunsul vine cu o glumă: „Cu Daniel Băluță, vă dați seama că el e favoritul meu”.

De la cabinet, la catedră

Dacă politica ar dispărea mâine din ecuație, primarulsectorului 4 știe deja unde s-ar întoarce. Ar practica din nou stomatologia și ar continua să predea. Spune că a rămas la fel de atașat de profesia medicală și de activitatea universitară, după cei 12 ani petrecuți la Facultatea de Stomatologie.

Ce rămâne după un primar

La final, Băluță mută discuția de la imagine la bilanț. Nu vrea ca activitatea sa să fie judecată după vorbe, bârfe sau comentarii, ci după ceea ce rămâne concret în urma ei. Pentru el, acesta este criteriul simplu după care ar trebui măsurată munca unui om aflat în administrație, rezultatele.

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