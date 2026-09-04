Tânăr reținut în București pentru agresiune sexuală. Polițiștii încearcă să identifice și alte posibile victime

Cazul a fost reclamat la 1 septembrie, când o femeie s-a adresat polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 și le-a spus că a fost victima unei agresiuni sexuale în timp ce se îndrepta spre ieșirea din stația de metrou Tineretului.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul ar fi avut loc în jurul orei 07:55, în zona scărilor rulante care fac legătura între spațiul subteran al stației și trotuar.

Din probele strânse până în prezent, anchetatorii suspectează că tânărul i-ar fi ridicat rochia femeii și ar fi atins-o pe picioare fără consimțământul acesteia.

Polițiștii au început imediat verificările pentru identificarea persoanei bănuite și pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Anchetatorii cred că ar putea exista mai multe victime

Cercetările au scos însă la iveală indicii privind posibile fapte similare. Polițiștii susțin că tânărul ar fi abordat și alte femei și le-ar fi atins în zone intime.

Posibilele victime identificate în urma acestor verificări investigative nu au fost însă găsite până în prezent.

Din acest motiv, Poliția Capitalei le cere persoanelor care consideră că ar fi putut fi victimele unor fapte similare să se adreseze autorităților, astfel încât cazurile să poată fi verificate și incluse, dacă se confirmă, în ancheta aflată în desfășurare.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat un tânăr în vârstă de 19 ani. Vineri, 4 septembrie, oamenii legii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele acestuia, iar suspectul a fost dus la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Pe baza probelor administrate în dosar, anchetatorii au decis reținerea sa pentru 24 de ore. Tânărul urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea legală corespunzătoare.

Dosarul este instrumentat de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cercetările vizând infracțiuni de agresiune sexuală.