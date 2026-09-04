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Fostul procuror șef DNA critică decizia guvernului Bolojan de a tăia pensiile speciale: Nu înțeleg de ce prioritatea acestui Guvern au fost pensiile magistraților

Călin Nistor, fostul procuror șef al DNA, critică reforma guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Procurorul spune că și în trecut au mai existat încercări de a modifica aceste pensii speciale: „A fost o politică deliberată ca să scape de anumiți magistrați”.
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Coralia Frigea
04 sept. 2026, 14:01, Justiţie
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Fostul procuror șef al DNA, Călin Nistor, critică decizia guvernului Bolojan de a tăia pensiile speciale ale magistraților, într-un interviu acordat în exclusivitate Mediafax, la emisiunea OFF The Record. Reforma, asumată ca parte dintr-un jalon important din PNRR, a decis ca specialii să încaseze pensii de 70% din ultimul salariu net, față de 80% din ultimul salariu brut, cât mai primesc magistrații până la finalul anului.

„Prin 2020, Curtea Constituțională a pronunțat o decizie 900 pe 2020, privind un act normativ prin care se supraimpozitau acele pensii de serviciu. Practic demolând teza pensiei de serviciu Curtea făcea o analiză a pensiilor de serviciu. Erau peste 215.000 de pensii de serviciu în România Cele ale magistraților erau vreo 4.000 și ceva. Economia pentru buget era insignificantă. Dacă statul nu își permite să protească pensii de serviciu, care din punctul meu de vedere ține de componenta independenței justiției. Dar a fost speculată pur politic. Au fost manipulați cetățenii, crezând că dacă se taie pensiile de serviciu, societatea va merge ca un ceas elvețian. Actul legislativ a fost adoptat. S-a întâmplat ceva? Am ajuns la PIB-ul Japoniei, pensiile celelalte au crescut de 10 ori, nu mai avem inflație și avem deflație?”, a declarat Călin Nistor, în emisiunea OFF The Record. 

Reforma pensiilor speciale a dus la plecări din magistratură

„Eu nu înțeleg poziția asta de revenire a practicii judiciare la nivelul Curții Constituționale legate de pensiile de serviciu. Una erau cele stipulate în acea decizie și numai acea decizie, că sunt vreo 4-5 decizii. Și alta s-a întâmplat ulterior

Pensiile astea de serviciu ale magistrației au fost modificate În ultimii 5-6 ani cred că de vreo 4-5 ori s-a intervenit legislativ.

Eu cred că cumva vârsta de pensionare trebuia crescută. Cu asta-s de acord. Dar nu-s de acord cu modificarea pe cuantumul pensiei. E adevărat că ea nu ar trebui să depășească salariul în plată. Aici ține de alte mecanisme care au funcționat greșit. Și erau la îndemâna statului să regleze astfel. Practic oricum le și reglase prin legea din 2023, dar vârsta de pensionare cu 25 n-au stabilit-o tot politicienii la un moment dat?”, a mai declarat fostul procuror șef al DNA.

Părerea mea e că a fost o politică deliberată la un moment dat să scape de anumiti magistrați”

„Vă mă amintiți că în 2018 în misteriatul fostului ministru Tudorel Toader vechimea necesară pentru pensionare era redusă la 20 de ani? E adevărat că textul respectiv n-a intrat niciodată în vigoare, pentru că a fost amânată intrarea lui în vigoare, iar în 2023 practic a fost abrogat. De ce era necesar în 2018 să apară un text care reducea vârsta, vechimea de pensionare la 20 de ani? Nu era cumva o invitație a politicienilor să scape de anumite categorii de magistrații în activitate care probabil îi deranjau? Părerea mea e că a fost o politică deliberată, la un moment dat să scape de anumiti magistrați”, a concluzionat Nistor. 

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