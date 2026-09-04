OFF The Record. Dezvăluirile lui Călin Nistor, fost procuror șef DNA: Nu înțeleg de ce pensiile magistraților au fost prioritatea acestui Guvern. Ce spune despre independența magistraților dar și delegări?

Călin Nistor, fost șef al DNA, despre problemele din justiție: Cea mai importantă problemă e cea de personal

Călin Nistor, fost procuror șef al DNA, a vorbit, vineri, la emisiunea OFF The Record de la Mediafax, despre principalele probleme cu care se confruntă sistemul judiciar din România.

Întrebat care sunt, din perspectiva sa, cele mai importante trei probleme ale sistemului, Nistor a indicat în primul rând lipsa de personal și schemele de personal subdimensionate.

„Cred că cea mai importantă problemă e problema de personal. Schemele, cred că, în unele situații sunt subdimensionate și deficitul și pe actualele scheme e destul de mare. Spațiul. Și cred că uneori sunt probleme legate de pregătirea profesională pe anumite cazuri”, a declarat Călin Nistor.

Fost șef DNA, despre Lia Savonea: Nu am discutat niciodată, nu m-a sunat. Ce spune despre independența magistraților dar și delegări?

„Acum, în mod normal, magistrații, judecătorii și procurorii chiar și pe soluții au suficiente garanții de independență conferite de lege. Capturat poți fi dacă vrei, dacă nu, actul normativ îți permite să fii destul de independent”, a declarat fostul procuror șef al DNA, Călin-Nistor.

Întrebat dacă a simțit la DNA influența Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, fostul procuror șef Călin Nistor a declarat:

„Doamna Savonea a fost președintele CSM în 2019. Nu am discutat niciodată cu dumneaei. N-am discutat niciodată, nu m-a sunat, nu ne-am cunoscut”, a declarat fostul șef DNA, Călin Nistor.

Fostul procuror șef DNA critică decizia guvernului Bolojan de a tăia pensiile speciale: Nu înțeleg de ce prioritatea acestui Guvern au fost pensiile magistraților

Călin Nistor, fostul procuror șef al DNA, critică reforma guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Procurorul spune că și în trecut au mai existat încercări de a modifica aceste pensii speciale: „A fost o politică deliberată ca să scape de anumiți magistrați”.

Fostul procuror șef al DNA, Călin Nistor, critică decizia guvernului Bolojan de a tăia pensiile speciale ale magistraților, într-un interviu acordat în exclusivitate Mediafax, la emisiunea OFF The Record. Reforma, asumată ca dintr-un jalon important din PNRR, a decis ca specialii să încaseze pensii de 70% din ultimul salariu net, față de 80% din ultimul salariu brut, cât mai primesc magistrații până la finalul anului.

Călin Nistor, fost șef al DNA, despre numirile marilor parchete: Dacă președintele refuza să numească, nu știu ce se întâmpla

Călin Nistor, fost procuror șef al DNA, a vorbit, vineri, la emisiunea OFF The Record de la Mediafax, despre situația actuală a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și despre numirile de la conducerea marilor parchete, făcute de președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă DNA mai este pregătită să facă anchetele mari pe care le făcea în anii anteriori și ce îi lipsește instituției pentru a fi eficientă, Nistor a spus că situația are legătură cu oamenii din interiorul instituției.

Fostul șef al DNA a spus că nu este nevoie ca toți cei 195 de procurori prevăzuți în schemă să fie procurori de excepție, dar instituția trebuie să aibă un grup de anchetatori foarte bine pregătiți.

Călin Nistor, fost șef al DNA, despre structura care anchetează magistrații

Fostul procuror șef al DNA Călin Nistor a vorbit, vineri, la emisiunea OFF The Record de la Mediafax, despre structura specială din cadrul Parchetului General care investighează infracțiunile comise de magistrați.

Acesta spune că președintele României ar putea participa mai des la ședințele CSM pentru a înțelege problemele sistemului judiciar și pentru a contribui la găsirea unor soluții.

„Da, președintele prin normele constituționale are prerogativa să prezideze ședințele atunci când înțelege să participe. Că nu e obligat să participe la acele ședințe, le prezidează, nu are drept de vot. Practic, e un atribut constituțional. Dacă președintele alege să îl exercite bine, dacă nu, iar bine. Poate că ar fi bine să participe mai des la astfel de ședințe, să înțeleagă problemele sistemului judiciar, să încerce o rezolvare a acestor probleme”, a declarat Călin Nistor la Mediafax.

Știrea inițială

Atacurile politicului la adresa sistemului judiciar au ca scop slăbirea Justiției în ochii cetățeanului, arată CSM. Numai că, spre deosebire de alți ani, acum atacurile au venit din partea dreaptă a eșicherului politic, nu din partea stângă.

Cât de influențați sunt procurorii și judecătorii de atacurile politicienilor? De ce foștii procurori șefi ai DNA nu s-au poziționat pe nicio listă a nemulțumiților din Justiție? Cum vede un fost șef al DNA documentarul Recorder și campania împotriva Justiției? Ce a rezolvat tăierea pensiilor magistraților în economia pensiilor speciale din România? Cât adevăr și câtă legendă este în campania „sună Lia”? Cum se poate rezolva problema prescripției? După noile numiri în fruntea parchetelor, mai are DNA independența și forța instituțională din trecut?

Cât corupe Puterea și cât Opoziția? Cum afectează lipsa de personal și slaba pregătire a magistraților celeritatea proceselor? Cât de mult s-a ideologizat Justiția? Care sunt cele mai mari probleme ale sistemului judiciar?

La toate aceste întrebări și multe altele – răspunde Călin Nistor, fost procuror șef al DNA.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.