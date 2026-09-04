Călin Nistor, fost șef al DNA, despre problemele din justiție: Cea mai importantă problemă e cea de personal

Călin Nistor, fost procuror șef al DNA, a vorbit, vineri, la emisiunea OFF The Record de la Mediafax, despre principalele probleme cu care se confruntă sistemul judiciar din România.

Întrebat care sunt, din perspectiva sa, cele mai importante trei probleme ale sistemului, Nistor a indicat în primul rând lipsa de personal și schemele de personal subdimensionate.

„Cred că cea mai importantă problemă e problema de personal. Schemele, cred că, în unele situații sunt subdimensionate și deficitul și pe actualele scheme e destul de mare. Spațiul. Și cred că uneori sunt probleme legate de pregătirea profesională pe anumite cazuri”, a declarat Călin Nistor.

Cum poate fi îmbunătățită pregătirea profesională

Întrebat dacă problemele legate de pregătirea profesională pot fi rezolvate prin Institutul Național al Magistraturii (INM), Nistor a spus că formarea trebuie să continue și după intrarea în sistem.

Potrivit fostului procuror șef al DNA, atât INM, cât și instanțele și parchetele pot organiza stagii de pregătire pentru magistrați.

„Prin INM, prin stagii de pregătire și la nivelul instanței, parchetelor, se pot organiza. Eu v-am zis, cea mai importantă componentă din cadrul parchetelor și instanțelor, resursa umană”, a explicat Nistor.