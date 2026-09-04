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Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciul ajunge la 45.000 de lei

Cinci persoane au fost reținute după ce ar fi comis mai multe furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciul este estimat la aproximativ 45.000 de lei.
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Aida Neagu
04 sept. 2026, 12:34, Social
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Cinci persoane, trei bărbați și două femei, au fost reținute de polițiștii Capitalei, fiind bănuite că au comis, în perioada 23 august – 3 septembrie, mai multe furturi din puncte termice din Sectorul 6.

Suspecții ar fi sustras scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă. Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 45.000 de lei.

Potrivit Poliției Române, cele cinci persoane au fost prinse în flagrant în noaptea de 3 septembrie, în jurul orei 03:30, la scurt timp după comiterea a două furturi calificate.

Polițiștii Secției 21 Poliție, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 6, desfășurau activități în apropierea mai multor puncte termice din sector. Erau prevăzute cercetări privind o serie de furturi comise în perioada anterioară.

Suspecții sunt trei bărbați, de 17, 31 și 40 de ani, și două femei, de 26 și 29 de ani.

Asupra acestora, dar și în autoturismul folosit, polițiștii au găsit și ridicat mai multe unelte, bunuri de interes în cauză și obiecte din cupru despre care există suspiciunea că ar fi fost furate din punctele termice în noaptea aceea.

Ulterior, cele cinci persoane au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 21 Poliție.

Cu sprijinul a trei echipaje de intervenție din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate alte bunuri de interes pentru anchetă.

Opt furturi sau tentative, în mai puțin de două săptămâni

În urma administrării și extinderii probatoriului, polițiștii au stabilit că, în perioada 23 august – 3 septembrie 2026, cele cinci persoane ar fi comis furturi din mai multe puncte termice din Sectorul 6, care aparțin aceleiași persoane vătămate.

În total, în sarcina acestora au fost reținute opt acte materiale.

Pe 23 august, cei cinci ar fi forțat sistemul de siguranță al ușii de acces și ar fi pătruns într-un punct termic din Sectorul 6.

Din interior ar fi furat mai multe scule, materiale și piese din alamă și cupru. Prejudiciul a fost estimat la peste 16.000 de lei.

În noaptea de 26 spre 27 august, suspecții ar fi forțat sistemele de siguranță ale ușilor de acces și ar fi pătruns în alte trei puncte termice din Sectorul 6, care aparțineau aceleiași persoane. Din aceste spații nu ar fi fost însă furate bunuri.

Pe 27 august, cei cinci ar fi pătruns într-un alt punct termic, de unde ar fi sustras scule și materiale în valoare de aproximativ 20.500 de lei.

În aceeași noapte, în jurul orei 02:24, suspecții ar fi pătruns, prin aceeași metodă, într-un alt punct termic din Sectorul 6 și ar fi furat două vane. Prejudiciul în acest caz a fost estimat la aproximativ 8.000 de lei.

Prinși în flagrant în timp ce încercau să fure din alte două puncte termice

Ultima faptă ar fi avut loc în noaptea de 3 septembrie. Cei cinci ar fi secționat sistemul de siguranță al ușii de acces și ar fi pătruns în două puncte termice din Sectorul 6.

Din primul punct termic ar fi furat mai multe scule și piese din cupru. Din cel de-al doilea nu ar fi apucat să sustragă bunuri, fiindcă polițiștii au intervenit.

În urma întregii activități infracționale, prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 45.000 de lei. Față de cele cinci persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

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