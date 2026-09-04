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Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, provocat intenționat. Cinci angajați, intoxicați cu fum. Planul Roșu de Intervenție, activat

Un incendiu, care a fost provocat intenționat, a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, iar 116 persoane au fost evacuate în siguranță. Planul Roșu de Intervenție a fost activat și apoi dezactivat de autorități.
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Aida Neagu
04 sept. 2026, 07:38, Social
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UPDATE. Incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a fost provocat intenționat. Cinci angajați au fost intoxicați ușor cu fum

Potrivit ISU Bihor, incendiul izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei a fost provocat intenționat de o pacientă. Este vorba despre o persoană de sex feminin, fără discernământ.

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În urma incendiului, cinci angajați ai spitalului, trei femei și doi bărbați, au suferit o ușoară intoxicație cu fum. Aceștia sunt infirmierii care s-au ocupat de evacuarea pacienților de la etajul 1 al clădirii.

Cele cinci persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, toate au refuzat transportul la spital.

Știrea inițială

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, 4 septembrie, la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei, județul Bihor. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție după ce focul a fost semnalat într-unul dintre saloanele unității medicale. Acesta a fost ulterior dezactivat.

Potrivit primelor informații transmise de Ministerul Sănătății, incendiul s-a manifestat la nivelul unui salon, iar primele cercetări au indicat posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de pacienți.

La momentul intervenției, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță, potrivit informațiilor trimise de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Ulterior, Ministerul a transmis o actualizare privind intervenția de la spital. Planul Roșu de Intervenție, activat după izbucnirea incendiului, a fost dezactivat după ce situația a fost gestionată de echipajele de intervenție.

Potrivit ultimelor informații, numărul total al persoanelor evacuate sau care s-au autoevacuat în siguranță de la cele două etaje ale clădirii a ajuns la 116.

În urma incendiului nu au fost raportate victime.

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