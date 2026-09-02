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Lași mereu încărcătorul în priză? Consumă în continuare curent și poate chiar provoca un incendiu

Încărcătoarele pentru telefoane mobile, laptopuri, ceasuri inteligente, căști și alte dispozitive au devenit o parte indispensabilă a vieții noastre. Totuși, lăsate în prize, ele consumă în continuare curent, iar anumite încărcătoare pot chiar să provoace un incendiu.
Lași mereu încărcătorul în priză? Consumă în continuare curent și poate chiar provoca un incendiu
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 20:34, Life-Inedit
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Deși consumul încărcătoarelor moderne este extrem de scăzut, un dispozitiv conectat constant la rețea consumă în continuare o anumită cantitate de curent.

Potrivit Blic, acest consum se numește „consum vampir” sau „consum standby”.

O parte din această energie este utilizată pentru funcționarea circuitelor de control și protecție, în timp ce restul este transformat în căldură.

Consumul de curent crește odată cu mai multe încărcătoare aflate în priză

Cu un singur încărcător, aceasta este o cantitate neglijabilă. Totuși, când adunați mai multe încărcătoare și alte dispozitive care sunt pornite constant în casă, acest consum poate deveni sesizabil pe parcursul anului.

Cu toate acestea, încărcătoarele moderne sunt concepute pentru a reduce la minimum consumul în repaus. Astfel, multe trec automat într-un fel de mod „repaus” imediat ce deconectați dispozitivul de la cablu.

Încărcătoarele moderne de calitate și certificate sunt, în general, foarte sigure. Însă, componentele lor se uzează în timp, iar rețeaua electrică poate provoca ocazional vârfuri de tensiune pe termen scurt, care le solicită suplimentar.

Încărcătoarele ieftine și necertificate pot fi o problemă

O problemă specială o reprezintă încărcătoarele ieftine și necertificate, potrivit sursei. Adesea, acestea nu au o protecție adecvată împotriva supratensiunii și supraîncălzirii.

În anumite circumstanțe, pot reprezenta un pericol grav de incendiu. De aceea, experții recomandă să nu se utilizeze niciodată încărcătoare deteriorate sau care prezintă semne de defecțiune.

Dacă încărcătorul devine neobișnuit de fierbinte la atingere, scoate zgomote neobișnuite sau dacă cablul, carcasa și ștecherul sunt deteriorate, este timpul să cumpărați un încărcător nou.

Încărcătoarele moderne nu prezintă un risc

În cele din urmă, nu este nevoie să intrați în panică sau să vă grăbiți să deconectați fiecare încărcător funcțional imediat ce dispozitivul s-a încărcat. Cu modelele moderne și dovedite, riscul este foarte scăzut, iar consumul în repaus este minim.

Totuși, dacă nu vă deranjează să le deconectați atunci când nu le utilizați, veți reduce consumul inutil de energie și veți prelungi durata de viață a încărcătoarelor în același timp, mai arată sursa citată.

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