Telefon, priză, încărcător: cum să nu bagi niciodată mobilul la încărcat pentru a evita distrugerea bateriei

Încărcarea telefonului pare a fi unul dintre acele lucruri pe care pur și simplu le iei de la sine înțelese. Ajungi acasă, iei cablul, conectezi telefonul la priză și aștepți ca procentul de încărcare a bateriei să-ți aducă puțină liniște sufletească, notează as.com.

Cu toate acestea, experții în tehnologie și întreținerea dispozitivelor sunt de acord că ordinea contează: cel mai bine este să conectezi mai întâi încărcătorul la priza de perete și apoi să conectezi cablul la telefon .

Explicația este simplă. Când încărcătorul este conectat la rețeaua electrică, circuitele sale interne au nevoie de un moment pentru a stabiliza fluxul de curent.

Dacă telefonul este deja conectat la cablu înainte ca adaptorul să primească energie, telefonul poate fi mai susceptibil la mici fluctuații inițiale, vârfuri de tensiune sau micro-scântei.

Acestea sunt de obicei efecte minime, aproape imperceptibile, dar tehnologia de uz casnic se uzează adesea în acest fel, prin acțiuni minuscule repetate de-a lungul anilor.

Mai întâi priza, apoi telefonul mobil

Procedura ideală este să conectați mai întâi adaptorul la priză, să conectați cablul la încărcător dacă nu este deja conectat și, în final, să conectați capătul USB-C sau Lightning la telefon. După ce ați terminat, cel mai bine este să inversați procesul: mai întâi scoateți cablul din telefon și apoi deconectați încărcătorul de la priza de perete.

Nu este o procedură complicată, ci doar o rutină simplă concepută pentru a se asigura că încărcătorul, nu portul dispozitivului, primește șocul electric inițial.

Asta nu înseamnă că un telefon modern se va deteriora dacă îl folosești o singură dată . Telefoanele actuale încorporează sisteme de protecție, standardele de încărcare precum USB-C Power Delivery permit negocierea energiei de care are nevoie fiecare dispozitiv, iar producătorii au rafinat considerabil gestionarea bateriei.

Problema apare atunci când se combină mai mulți factori: încărcătoare ieftine sau necertificate, cabluri deteriorate, prize instabile, umiditate, acumularea de praf în port și un obicei repetat zilnic.

Bateria are și alți dușmani, mai evidenți. Apple și Google recomandă evitarea temperaturilor ridicate în timpul încărcării, scoaterea huselor dacă telefonul se încălzește și utilizarea funcțiilor de încărcare optimizate atunci când sunt disponibile.

Căldura rămâne unul dintre cei mai mari factori care cauzează îmbătrânirea bateriei litiu-ion, mult mai vizibilă pe termen lung decât o singură conexiune defectuoasă.

Practic, sfatul se reduce la: electricitatea pe primul loc, telefonul mobil la urmă.

Ce recomandă producătorii

Cea mai sigură metodă este să conectezi mai întâi încărcătorul la priză și abia apoi telefonul. În acest fel, curentul ajunge stabil în adaptor, iar riscul unor variații bruște de tensiune este mai mic.

Diferența nu se vede imediat, dar contează în timp

Există și varianta inversă, în care conectezi telefonul înainte de a băga încărcătorul în priză. Aceasta nu provoacă probleme pe moment, însă, pe termen lung, poate expune bateria la mici șocuri electrice repetate, care îi scurtează durata de viață.

Calitatea încărcătorului face diferența

Indiferent de ordinea în care îl folosești, încărcătorul trebuie să fie de calitate. Modelele ieftine sau necertificate pot afecta bateria și pot duce la încărcare lentă sau chiar la deteriorarea telefonului. Este recomandat să folosești încărcătoare originale sau compatibile cu modelul dispozitivului.

Alte obiceiuri care îți protejează bateria

Pentru a prelungi viața telefonului, este bine să eviți încărcarea constantă până la 100%. Bateriile litiu-ion funcționează mai eficient atunci când nivelul de încărcare este menținut între 20% și 80%. De asemenea, este indicat să scoți telefonul din priză după ce s-a încărcat complet, pentru a preveni supraîncălzirea.

De ce apare riscul de „supratensiune”

Un aspect mai puțin cunoscut este apariția unor vârfuri scurte de tensiune la începutul încărcării. Acestea pot afecta, în timp, bateria sau chiar datele din telefon. Conectarea încărcătorului la priză înainte de a-l introduce în telefon reduce acest risc.

Chiar dacă diferențele sunt mici, respectarea acestor reguli simple poate face ca telefonul tău să funcționeze mai bine și mai mult timp.