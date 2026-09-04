ANPC, amenzi de peste trei milioane de lei în toată țara. Ce nereguli au găsit inspectorii la comercianți

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat că a desfășurat 1322 de controale în ultima săptămână. În urma verificărilor, inspectorii au dat amenzi de 3,6 milioane de lei operatorilor economici din toată țara.
„În perioada 31 august – 4 septembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la 1322 de operatori economici nivel național, pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor”, a transmis ANPC, într-un comunicat de presă.
Astfel, agenția prezintă bilanțul sancțiunilor aplicate la nivel național:
- 826 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei;
- 411 avertismente ;
- valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 97.000 de lei;
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1.400.000 mii de lei;
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici.
Ce nereguli au depistat inspectorii
Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost:
- comercializarea unor produse depreciate calitativ;
- nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător, pentru produsele alimentare;
- comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare unei informări corecte, complete și precise;
- preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje;
- comercializarea unor produse neconforme sau expirate;
- practici comerciale incorecte;
- informare înșelătoare;
- nerespectarea prevederilor legii nr. 162/2026, privind modificarea prețurilor la carburanți;
- prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare;
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduri alimentare.
Sezonul vacanțelor s-a încheiat, însă Autoritatea pentru Protecția Consumatorului avertizează că își continuă controalele.