ANPC, amenzi de peste trei milioane de lei în toată țara. Ce nereguli au găsit inspectorii la comercianți

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat că a desfășurat 1322 de controale în ultima săptămână. În urma verificărilor, inspectorii au dat amenzi de 3,6 milioane de lei operatorilor economici din toată țara.

„În perioada 31 august – 4 septembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la 1322 de operatori economici nivel național, pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor”, a transmis ANPC, într-un comunicat de presă.

Astfel, agenția prezintă bilanțul sancțiunilor aplicate la nivel național:

826 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei;

411 avertismente ;

valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 97.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1.400.000 mii de lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici.

Ce nereguli au depistat inspectorii

Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost:

comercializarea unor produse depreciate calitativ;

nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător, pentru produsele alimentare;

comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare unei informări corecte, complete și precise;

preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje;

comercializarea unor produse neconforme sau expirate;

practici comerciale incorecte;

informare înșelătoare;

nerespectarea prevederilor legii nr. 162/2026, privind modificarea prețurilor la carburanți;

prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduri alimentare.

Sezonul vacanțelor s-a încheiat, însă Autoritatea pentru Protecția Consumatorului avertizează că își continuă controalele.