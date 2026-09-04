Un ucrainean care încerca să treacă granița cu 20.000 de euro s-a ales cu banii confiscați

Fapta s-a întâmplat, joi. Ucraineanul de 43 de ani s-a prezentat la graniță pentru control. Acesta conducea un camion cu remorcă și intenționa să intre în România.

„Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa a descoperit, la controlul de frontieră, asupra unui cetățean ucrainean, suma de 20.000 de euro, nedeclarată și ascunsă, în vederea sustragerii de la controlul vamal, în bagajele personale”, transmite Poliția de Frontieră.

Banii au fost descoperiți în urma controlului amănunțit atât al camionului, cât și al persoanei. Suma de bani era nedeclarată, potrivit sursei citate.

Banii cetățeanului ucrainean au fost confiscați, iar acesta a primit o amendă de 3.000 de lei, potrivit Polițiștilor de Frontieră.